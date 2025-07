Donald Trump envia un missatge que es converteix en un problema per a Meghan Markle

Donald Trump és una persona que, constantment, ha mostrat una habilitat especial per atreure l'atenció, fins i tot en els escenaris més diplomàtics. Keir Starmer, el nou primer ministre britànic, va ser rebut amb honors a Escòcia pel president nord-americà. La reunió, que va estar carregada de pes polític, també va deixar espai per a converses menys esperades i més personals.

Parlar de figures públiques com Trump i Meghan Markle és obrir la porta a una barreja de política, fama i emocions intenses. Cadascun, en escenaris molt diferents, ha aconseguit col·locar-se sota la llum pública, encara que no sempre per motius agradables. La darrera interacció entre tots dos va tornar a demostrar que algunes tensions no s'apaguen, només canvien de forma.

| Europa Press

Un missatge entre línies de Donald Trump amb nom i cognom

Enmig de la seva xerrada amb Starmer, Trump va llançar el que molts interpreten com una crítica velada cap als ducs de Sussex, el príncep Harry i Meghan Markle. El president va elogiar el rei Carles III i Camila, destacant la seva proximitat amb ells durant el seu mandat. Va dir: “Són persones estupendes; són realment estupendes”, per després matisar amb ironia: “Podria haver-hi gent que no fos estupenda”.

La frase final va desfermar especulacions a l'instant, sobretot pel conegut historial entre Trump i els ducs de Sussex. Encara que sense anomenar-los, la referència es va entendre clarament com una indirecta a Meghan i Harry. El comentari va tornar a encendre un conflicte que semblava adormit.

| Grok

Una tensió entre la parella i Donald Trump que no s'enfreda

No és la primera vegada que el president dels Estats Units es refereix de manera crítica a Meghan Markle. En una altra ocasió, fins i tot va qüestionar l'estatus migratori de Harry i va comentar: “Ja té prou problemes amb la seva esposa, és terrible”. Frases com aquesta han marcat un patró de menyspreu que no s'oculta.

Per la seva banda, els ducs de Sussex tampoc han evitat les indirectes. Harry va utilitzar el seu discurs als Jocs Invictus per parlar de la “debilitat moral del món”, frase que molts van interpretar com una resposta a Trump. A més, la seva participació pública durant les eleccions dels Estats Units també va ser vista com una postura política contrària al mandatari.

| Europa Press

Malgrat la tensió, Harry i Meghan no han mostrat intenció de deixar la seva residència a Califòrnia. Tot i això, els rumors de reconciliació entre el príncep i el seu pare podrien canviar el panorama en el futur. Però per ara, Trump torna a col·locar Meghan en una posició incòmoda, amb una sola frase.