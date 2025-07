El rei Carles III pren una decisió amb Meghan Markle que indignarà Anglaterra

per Daniel H. Marín

El rei Carles ha pres una decisió que, sens dubte, generarà controvèrsia al Regne Unit. Aquesta mesura afecta directament un dels símbols històrics que vinculaven la monarquia amb Meghan Markle. Tot i que la decisió té un suport lògic i financer, la reacció entre alguns sectors serà d'indignació.

Des que Carles III va ascendir al tron, ha buscat modernitzar la Casa Reial i adaptar la institució als temps actuals. En aquest context, ha decidit jubilar definitivament el tren reial, un mitjà de transport que ha servit a la Família Reial durant més d'un segle. Aquest tren, a més, va ser escenari d'un dels moments més destacats de Meghan Markle amb la reina Isabel II.

| Europa Press

El famós tren reial, que data de l'època de la reina Victòria, va ser l'únic lloc on Meghan Markle va ser convidada personalment per fer un acte oficial amb la monarca. El juny de 2018, la duquessa de Sussex va compartir una nit a bord d'aquest tren amb Isabel II, en el que es va considerar un gest de confiança i benvinguda. A més, la reina li va regalar unes arracades que simbolitzaven la seva acceptació.

La decisió del rei Carles afecta el llegat institucional vinculat a Meghan Markle

Carles III ha justificat la retirada del tren reial per raons econòmiques i mediambientals. La modernització i manteniment dels seus vagons suposen una despesa considerable, i l'ús d'helicòpters més eficients resulta més adequat a les necessitats actuals. El responsable de la bossa privada del rei, James Chalmers, va explicar que “avançar significa no aferrar-se al passat” i que la monarquia ha de ser disciplinada en la despesa.

La decisió s'emmarca en una línia similar a la que Isabel II va aplicar amb el iot d'Estat HMY Britannia, que va ser retirat i convertit en museu el 1997. El tren reial, amb les seves dues locomotores anomenades príncep Guillem i príncep Harry, conservarà el seu llegat com a peça de museu, tot i que alguns puristes i tradicionalistes lamenten la seva desaparició de l'ús oficial. A més, els últims viatges del rei Carles i la reina consort Camila a bord van costar al voltant de 90.000 euros, xifra que ha provocat crítiques públiques.

El tren reial posseeix un fort valor sentimental per a la Família Reial. Per a Isabel II i el duc d'Edimburg, va ser un espai familiar que permetia combinar obligacions oficials amb la presència dels seus fills. La Reina Mare també apreciava aquest transport, ja que li facilitava viatjar de nit i arribar descansada als seus compromisos.

Carles III marca la fi d'un capítol clau en la seva relació amb Meghan Markle

La relació entre Meghan i Isabel II ha quedat marcada per aquell viatge en tren reial, on la duquessa es va mostrar afectuosa i respectuosa sota la pressió mediàtica que l'acompanyava. Segons relata el llibre d'Omid Scobie, ambdues van compartir una manta en un gest íntim i espontani. Aquest moment va ser clau per a l'inici de la vida institucional de la duquessa dins la Casa Reial.

Tanmateix, després d'aquell episodi, les tensions van créixer i els ducs de Sussex van anunciar la seva sortida de la família reial. Ara, amb la jubilació del tren reial, Carles III tanca un capítol simbòlic de l'era que va vincular Meghan Markle amb la monarquia britànica. Aquesta decisió és vista per alguns com un intent d'avançar, però per a d'altres representa una pèrdua de tradició i un gest que genera indignació.