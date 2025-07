Sorpresa a la Casa Reial de Mònaco després de l’anunci del príncep Louis: 'Vull...'

Louis Ducruet, el fill gran d'Estefania de Mònaco, ha protagonitzat un anunci que ha generat una reacció immediata dins i fora del Principat. En una entrevista conjunta amb les seves germanes Camille i Pauline, ha revelat la decisió més íntima i significativa de la seva vida. El seu missatge ha sorprès tant pel seu contingut com pel moment en què s'ha produït.

La conversa ha tingut lloc a l'edició francesa de Vanity Fair i ha estat la primera vegada que els tres fills d'Estefania han parlat junts davant dels mitjans. L'entrevista ha coincidit amb la retirada oficial de la seva mare, anunciada el passat febrer, en complir 60 anys. “És hora de jubilar-me”, va declarar aleshores la princesa, després de dècades de compromís institucional.

| Instagram, @louisducruet

Louis, de 31 anys, no ostenta títol nobiliari, però ha estat vinculat a diferents projectes del Principat i ha representat en nombroses ocasions els Grimaldi. És també el primer de la seva generació a formar una família pròpia, i aquesta experiència ha marcat el rumb de la seva vida. Casat amb Marie Chevallier, és pare de dues filles: Victoire, de dos anys, i Constance, nascuda el desembre de 2024.

El príncep Louis redefineix el seu paper a la Casa Reial de Mònaco

Durant l'entrevista, Louis ha expressat el seu desig de centrar-se plenament en el seu paper com a pare. “Vull ser un pare molt present, entregat a la meva família”, ha afirmat. Amb aquesta frase ha deixat clara la seva prioritat actual, per damunt de qualsevol ambició professional o institucional.

El príncep treballa des de fa anys en el sector immobiliari, però ha volgut destacar que la seva vida familiar és al centre. La seva decisió no implica un comunicat oficial ni una renúncia formal, però sí un gest contundent en termes personals. En una família on el deure públic ha pesat sempre, la seva elecció representa una forma diferent de compromís.

Lluny del protocol i els compromisos oficials, l'entrevista ha mostrat una imatge propera i real de la nova generació Grimaldi. Tant Louis com les seves germanes han parlat amb llibertat sobre la seva mare, la seva infància i els valors que els han transmès. La figura d'Estefania ha estat el gran fil conductor de la conversa.

D'Estefania al príncep Louis: l'essència familiar que defineix la Casa Reial de Mònaco

“Tinc la sort de tenir dones icòniques a la meva família. La meva mare no només va ser una icona dels 80, sinó que sempre va fer el que va voler”, ha dit Pauline. Camille ha destacat el llegat familiar i el paper del seu avi Rainier: “La meva mare sempre ens deia que és impossible tenir la vida que tenim, sense donar les gràcies al nostre avi”.

| Instagram, @louisducruet

Louis ha reflectit amb la seva decisió part d'aquest esperit lliure i personal que també va marcar la seva mare. A diferència d'altres royals europeus, ha optat per posar el focus en la seva vida privada en lloc de buscar protagonisme institucional. El seu gest no ha estat llegit com una fugida, sinó com una reafirmació de valors: família, discreció i presència.

El príncep Louis i les seves germanes: autenticitat i llegat a la Casa Reial de Mònaco

Camille ha afegit una nota emotiva en parlar de la seva àvia, Grace Kelly. “Quan la gent em deia que m'assemblava a la meva àvia, per mi significava assemblar-me a Mémé des anges, no a una estrella de fama internacional”, ha assenyalat. També ha reconegut el caràcter divertit, fort i admirable de l'actriu convertida en princesa.

L'entrevista ha marcat un abans i un després en la imatge pública dels fills d'Estefania. Per primera vegada, s'han mostrat com a hereus d'una manera d'entendre la vida amb menys rigidesa i més autenticitat. I entre ells, Louis ha brillat per un missatge clar i ferm, tan allunyat del soroll com profundament revelador.