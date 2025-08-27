Dia negre per a la Casa Reial de Noruega: el jutge pren una decisió sobre Mette-Marit

Mesos després que els escàndols comencessin a envoltar la Casa Reial de Noruega, ha sortit a la llum l'última decisió que ha pres el jutge amb Mette-Marit. I és que, segons sembla, els problemes de Marius Borg han acabat esquitxant la seva mare.
El passat 19 d'agost, la dona del príncep hereu Haakon va fer 52 anys, encara que, en aquesta ocasió, el seu aniversari no va ser motiu d'alegria sinó de preocupació. I tot després que, només un dia abans, la Fiscalia de Noruega imputés 32 delictes al seu fill gran, entre ells, quatre acusacions d'agressió sexual.
Durant una compareixença pública, el fiscal va assegurar que compten amb proves i documentació suficient per sostenir que Marius és culpable. De fet, els indicis reunits podrien portar el fill de la princesa Mette-Marit a una condemna de fins a deu anys de presó.
A aquest escenari delicat s'hi afegeix un altre fet de gran rellevància. I és que, segons acaba de transcendir, la princesa hereva podria acabar implicada en aquest complex procés judicial.
El jutge decideix investigar Mette-Marit per esclarir quina ha estat la seva implicació en els suposats delictes de Marius Borg
Tal com s'ha confirmat, les autoritats consideren que Mette-Marit hauria fet ús dels seus privilegis per ajudar el seu fill en certes situacions. Aquest detall obriria la porta que la veiéssim declarant davant el tribunal en qualitat de testimoni o, fins i tot, d'acusada.
La roda de premsa va ser especialment dura, entre altres coses, perquè es va assegurar que Marius Borg hauria començat a delinquir amb només 21 anys. A més, entre els càrrecs que se li imputen, s'hi inclouen el maltractament en l'àmbit de parella, episodis de violència, aldarulls, danys i incompliment d'ordres d'allunyament. A més de les quatre agressions sexuals.
Segons l'acusació, en cadascuna de les quatre ocasions, el fill de Mette-Marit va seguir un patró similar. Primer coneixia les joves en locals nocturns, mantenia una trobada sexual consentida. Després, aprofitant que elles estaven adormides, inconscients o sota els efectes de l'alcohol, les agredia mentre les gravava amb el seu telèfon.
El primer fet es remunta a 2018, quan Marius tenia només 21 anys. Tanmateix, en ser interrogada, la primera víctima va declarar que no recordava res de l'episodi. Posteriorment, la segona agressió s'hauria produït el 2023 i les dues més recents el 2024.
Durant les investigacions, la policia va trobar als seus dispositius material gràfic que involucra fins a 16 dones. Els investigadors van trobar fotos i gravacions que vinculen directament el fill de Mette-Marit amb aquests comportaments.
“Es tracta d'actes molt greus que poden deixar empremta i destruir vides”, va declarar el fiscal en la seva compareixença. La condemna màxima pels delictes presentats arriba als deu anys de presó.
D'altra banda, les autoritats també examinen l'actuació de Mette-Marit en aquest context. I és que sospiten que hauria avisat el seu fill d'una detenció imminent després d'un episodi violent amb la seva parella al seu apartament. A més, es creu que l'hauria ajudat a netejar l'habitatge abans de ser detingut.
No hi ha cap dubte que aquest cas es perfila com un dels més delicats als quals s'ha enfrontat la Casa Reial noruega en les darreres dècades. I és que tot apunta que els presumptes delictes de Marius Borg acabaran amb la imatge pública de la institució.
El mateix dia de l'aniversari de Mette-Marit, el príncep Haakon va assistir a un acte institucional. Allà va ser inevitable que li preguntessin per l'acusació contra el seu fillastre. “Ara s'ha aclarit quina és l'acusació i això ha de seguir als tribunals, que decidiran com acaba”, va ser l'únic que va dir.