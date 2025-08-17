Creix la preocupació de la princesa Mette-Marit per la mudança de la seva filla Ingrid

La Família Reial noruega torna a estar al centre de l'atenció mediàtica. En les darreres setmanes, la princesa Mette-Marit ha mostrat una certa inquietud davant els canvis recents que afecten directament la seva filla Ingrid, hereva al tron. La situació ha generat un clima inesperat que amenaça de convertir-se en un nou front per a la institució.
El trasllat d'Ingrid a un altre continent semblava, en un principi, un pas natural en la seva formació acadèmica. Tanmateix, el que havia de ser un capítol tranquil a la seva vida s'ha convertit en motiu de debat públic i mediàtic. Què ha passat realment perquè la princesa Mette-Marit temi tant per la imatge de la seva filla?
La mudança d'Ingrid a Austràlia augmenta la preocupació de la princesa Mette-Marit
Els problemes no són nous a la Casa Reial noruega. En els darrers anys, Marius Borg, fill gran de Mette-Marit, ha protagonitzat diversos escàndols després de ser detingut en diferents ocasions. Actualment, està a l'espera de judici per més de vint càrrecs, entre els quals alguns relacionats amb agressions sexuals.
Enmig d'aquestes turbulències, la princesa Ingrid Alexandra va prendre la decisió de mudar-se a Austràlia per continuar els seus estudis. La jove va completar a principis d'aquest any quinze mesos d'entrenament militar, un període en què va buscar allunyar-se de l'atenció mediàtica. La seva nova etapa semblava destinada a la normalitat, tot i que la realitat ha estat diferent.
L'arribada d'Ingrid a la Universitat de Sydney, a finals de juliol, es va convertir en un esdeveniment inesperat. Mette-Marit i el príncep Haakon la van acompanyar personalment per instal·lar-la a la seva nova residència, conscients del que suposava aquest canvi. Tanmateix, l'enrenou a la premsa australiana no va trigar a esclatar.
En només una setmana, Ingrid va ser fotografiada en diferents activitats universitàries. Va aparèixer en una festa en un vaixell i també en una visita a l'Aquari de Sydney juntament amb els seus companys. Aquests moments, que per a qualsevol estudiant serien anècdotes, van ser amplificats pels mitjans i aviat es van instal·lar com a tema de conversa nacional.
El que semblava un inici acadèmic prometedor s'ha vist enterbolit per la manera com la premsa local ha retratat la futura reina. El diari Dagbladet va revelar que alguns mitjans australians ja l'anomenen la 'princesa de la festa'. Aquesta etiqueta va sorgir després de la publicació d'imatges en què se la veia portant ampolles de vi i gaudint de trobades estudiantils.
Aquestes paraules reflecteixen la magnitud del desafiament al qual s'enfronta Mette-Marit. La seva preocupació no es limita a l'àmbit personal, sinó que també se centra en l'impacte institucional d'aquesta sobreexposició. Cada imatge d'Ingrid pot convertir-se en una arma mediàtica que condicioni el seu paper com a futura reina.
Els experts aconsellen un major control de la comunicació de la princesa Ingrid
La preocupació de la princesa Mette-Marit troba suport en analistes de la monarquia. Trond Norén Isaksen, expert en afers reials, ha advertit sobre la necessitat d'equilibrar la relació entre Ingrid i els mitjans. "És molt important que Ingrid es reuneixi regularment amb els mitjans de comunicació noruecs i internacionals durant els seus estudis", va exposar.
L'especialista va afegir que l'estratègia comunicativa s'ha d'ajustar. "Si durant els tres anys que estarà a Austràlia els paparazzis la fotografien divertint-se, estarien deixant que la premsa d'allà la defineixi. Per tant, el palau també hauria d'assegurar-se de contrarestar això, permetent que els noruecs la coneguin i vegin altres facetes d'ella", va comentar.
L'experta en Casa Reial, Katrine Bjelke, ho explicava així al citat mitjà: "Que un estudiant prengui una o deu copes de vi no és gran cosa. Però com a hereva al tron noruec, la majoria de les seves activitats es fotografien, es comenten i es comparteixen. He vist més fotos d'ella fetes per paparazzi després d'una setmana a Austràlia que en els 21 anys que va viure a Noruega".
Aquesta reflexió planteja un dilema: permetre que Ingrid visqui com qualsevol estudiant o reforçar el control sobre la seva imatge. Per a la princesa Mette-Marit, aquest equilibri s'ha convertit en una font de neguit que no pot passar desapercebuda. El futur dirà si la naturalitat d'Ingrid aconsegueix reforçar la monarquia o si, per contra, accentua les tensions a la Casa Reial noruega.