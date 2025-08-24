Mette-Marit i Haakon de Noruega reben un missatge que posa en perill la seva relació

El que havia de ser una celebració alegre s'ha vist enterbolida per un dels episodis més foscos en la història de la monarquia noruega. La princesa Mette-Marit va fer anys aquest dimarts passat enmig d'una tempesta mediàtica i judicial.
Hores després que el fiscal revelés els 32 delictes que pesen sobre el seu fill Marius Borg, la Casa Reial va publicar un missatge de felicitació ple d'afecte cap a la princesa. Un gest que, donades les circumstàncies, molts han considerat inoportú.
Mette-Marit i Haakon de Noruega reben un missatge demolidor
La monarquia noruega travessa, sens dubte, un dels moments més delicats de la seva història. Així ho afirma Carolina Vagle, una de les veus més autoritzades del país en assumptes de reialesa: "És el dia més fosc de la història de la Casa Reial", va sentenciar.
La seva anàlisi és clara: l'escàndol de Marius Borg no només afecta la família de Mette-Marit, sinó que repercuteix directament en la imatge pública de la corona. "No hi ha dubte que aquest cas és molt difícil per a la família, però també afectarà la monarquia com a institució".
La gravetat de la situació és evident. Marius Borg, fill gran de la princesa i aliè formalment a les obligacions oficials de la reialesa, està acusat d'haver comès més d'una trentena de delictes.
"Aquest és un cas molt greu", va expressar el fiscal. "La violació i la violència en les relacions properes són actes molt greus que poden deixar cicatrius duradores i destruir vides", va afegir durant la seva compareixença.
La Casa Reial Noruega corre perill
L'impacte públic ha estat immediat. Segons Vagle, la popularitat de la família reial ha caigut a les enquestes des que es van conèixer les primeres acusacions. A això s'hi suma la recent aparició pública del príncep hereu Haakon acompanyat per Marius.
Un moviment que ha generat encara més crítiques sobre la gestió de la crisi des de dins de la institució. L'advocat de Marius Borg va assegurar que el seu client col·laborarà amb la justícia: "És una decisió d'acusació molt greu. Ell mateix ho creu".
"Ara, com abans, cooperarà prestant la seva declaració per aclarir el cas el millor possible", va assenyalar després de conèixer-se la imputació. Per la seva banda, la Casa Reial es manté ferma en la seva postura de no interferir:
"Correspon als tribunals tractar aquest assumpte i arribar a una decisió. No tenim res més a afegir al respecte", es van limitar a comunicar després de la roda de premsa. Cal recordar que Marius Borg no pertany formalment a la institució, tot i que el dany reputacional ja està fet.
En ple aniversari de Mette-Marit, el silenci i les greus acusacions contra el seu fill gran han enterbolit el que havia de ser un dia de celebració. Mentrestant, la justícia avança. I la monarquia noruega afronta un dels seus majors desafiaments de credibilitat en anys.