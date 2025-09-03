El comentari estrany de Roger Escapa sobre l’olor de Leo Messi

Hi ha comentaris que desarmen per la seva senzillesa i, tanmateix, s'encenen com la pólvora a l'esfera mediàtica catalana. Roger Escapa, veu reconeixible dels caps de setmana a Catalunya Ràdio, ha tornat amb una anècdota d'estiu, tant inesperada com sucosa. En un àudio del 31 d'agost, Escapa va relatar una trobada amb Leo Messi i va deixar quatre paraules virals: “Messi fa molt bona olor”.
D'una trobada a les vacances a una frase que ja és titular
L'àudio, allotjat a la plataforma 3Cat sota el paraigua d'El suplement, dura divuit minuts i funciona com a avançament de la nova temporada. El compte oficial de Catalunya Ràdio a X va rematar el moment amb un titular literal, assenyalant que el periodista parlava d'un dels seus ídols. El mateix avançament anunciava el retorn del programa el dissabte següent, apel·lant a l’“esperit de cap de setmana” que acompanya el hashtag #SuplementCatRàdio.
L'eco a “El suplement” i les reaccions a les xarxes
Escapa va descriure una impressió íntima i sorprenent, resumida en quatre paraules que ja circulen entre tertúlies. El presentador dirigeix i presenta El suplement des de 2018, i la seva figura s'ha consolidat com una referència del cap de setmana radiofònic. El programa, que s'emet cada dissabte i diumenge, presumeix d'esperit magazín i combina actualitat, entrevistes i entreteniment amb marca pública de la casa.
Des d'aquest altaveu, l'anècdota de les vacances va funcionar com a guió perfecte per tornar de l'aturada estival i connectar amb una audiència. A X, oients van celebrar el to col·loquial del relat i van preguntar pel perfum de l'argentí, símptoma clar d'una febre Messi encara intacta. No és la primera vegada que Escapa opina sobre el fenomen Messi, ja que ja va analitzar el seu possible retorn al Barça en espais televisius de 3Cat.
Aquelles reflexions mostraven prudència, però també intuïció mediàtica, dos ingredients que expliquen per què una simple impressió olfactiva pot convertir-se en tema nacional. A més de la ràdio, Escapa ha obert una finestra televisiva amb el programa d'entrevistes Eclipsi a 3Cat, reforçant la seva visibilitat entre públics diversos. Mentrestant, Messi manté la conversa global des de l'Inter Miami, amb xifres potents i una agenda atapeïda entre la MLS i competicions d'estiu.
Aquest context explica que qualsevol detall humà seu, per trivial que sembli, es repliqui a les ones, pòdcasts i plataformes on futbol i entreteniment conviuen. Al final, el comentari d'Escapa funciona com un petit recordatori que darrere de l'ídol hi ha un cos real, quotidià i, pel que sembla, perfumat.
La nova temporada d'El suplement promet històries, entrevistes i girs inesperats, amb un presentador que domina l'art de convertir una vivència en notícia. Per ara, queda la imatge sonora d'un director de ràdio fascinat, signada a 3Cat i amplificada pel compte oficial de Catalunya Ràdio.