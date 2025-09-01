La infanta Elena (61 anys) rep un missatge que preocupa molt el rei Joan Carles

La infanta Elena, als 61 anys, ha rebut un missatge que ha generat una gran preocupació en el rei Joan Carles. Aquest missatge no és qualsevol comunicació, sinó un que fa referència a una repercussió pública que afecta directament el monarca emèrit. La notícia ha causat un notable rebombori en l'entorn més proper a la Casa Reial.
El missatge ha confirmat que el llibre King Corp, que revela secrets inèdits del rei Joan Carles, ha estat un èxit inesperat. Amb més de 17.000 exemplars venuts després de dues edicions, el volum ha assolit una difusió àmplia i sorprenent. Arran d'això, s'ha donat a conèixer que diverses productores avaluen convertir aquesta història en una sèrie documental.
Aquesta situació no ha passat desapercebuda pel mateix rei Joan Carles, que ja coneix el contingut del llibre. Segons els autors, el llançament de la seva biografia oficial al novembre podria ser una resposta directa a les revelacions fetes públiques. El llibre no només revela aspectes familiars, sinó també temes financers i relacions personals fins ara inèdites.
Les revelacions del llibre que afecten el rei Joan Carles i preocupen la infanta Elena
D'entre els continguts més cridaners, destaquen detalls sobre regals de gran valor i amistats polèmiques, especialment amb l'empresari José Mestre, vinculat al narcotràfic. Aquestes informacions han sorprès per no haver estat vinculades públicament al rei fins ara. Sens dubte, aquest tipus de dades compliquen encara més la situació.
Els autors, José María Olmo i David Fernández, han subratllat l'enorme feina d'investigació que ha suposat aquesta obra. Després de gairebé tres anys d'esforç, celebren la bona acollida i l'interès generat per part dels lectors. A més, han destacat l'èxit de l'audiollibre i ja preparen una edició en format butxaca per arribar a més públic.
La família reial en alerta: com impacta el llibre a la imatge del rei emèrit
La preocupació en l'entorn reial, especialment en la infanta Elena, no només respon a l'impacte mediàtic, sinó també a possibles repercussions legals i personals. L'àmplia difusió del llibre i la imminent sèrie documental podrien afectar la imatge del rei i posar en escac la institució. Per això, la infanta ha transmès a Joan Carles un missatge carregat de seriositat davant la gravetat de la situació.
D'aquesta manera, el fenomen editorial que ha desfermat aquest llibre representa un nou capítol delicat en la vida pública del rei Joan Carles. La Casa Reial s'enfronta a un desafiament per controlar la narrativa que circula al voltant del monarca emèrit. Mentrestant, la infanta Elena i la resta de la família observen amb atenció els pròxims passos que es faran en aquesta història.