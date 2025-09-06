Destapan el secreto de Marta Gayá y el rey Juan Carlos toma una decisión importante

Esta semana ha salido a la luz un dato que vuelve a colocar en el centro del debate a Juan Carlos I. Marta Gayá, la mujer que durante décadas ha estado a su lado en la sombra, vuelve a ser protagonista después de conocerse nuevos detalles de su discreta relación. El rey emérito ha tomado una decisión clave que define su presente y su futuro.

Aunque desde 2020 reside oficialmente en Abu Dabi, la realidad es más compleja de lo que parece. Sus constantes viajes a Suiza y la discreta vida que mantiene en el país alpino lo demuestran. ¿Qué hay detrás de esta historia que mezcla amistad, amor y poder?

Los detalles de la discreta relación de Marta Gayá y el rey Juan Carlos

La historia de Juan Carlos I y Marta Gayá no es reciente. Se remonta al verano de 1990, cuando se conocieron en una fiesta en Palma organizada por Zourab Tchokotua, amigo del monarca. Desde entonces, su vínculo ha atravesado escándalos y polémicas, siempre bajo un halo de discreción que ha sido la seña de identidad de la mallorquina.

En 1992, la revista Época publicó el reportaje La dama del rumor, donde se relacionaba al rey con Gayá. Aquella información supuso un terremoto mediático e incluso se llegó a hablar de crisis institucional en el gobierno de Felipe González. Sin embargo, ni el paso de los años ni los cambios políticos lograron romper una relación sólida durante más de cuatro décadas.

En paralelo, otras amistades del emérito, como Corinna Larsen, ocuparon titulares, pero ninguna alcanzó la solidez de la que mantiene con Marta Gayá. Pilar Eyre, experta en Casa Real, ha asegurado en Lecturas que "la única relación que él me ha confirmado es la de Marta", palabras que también fueron refrendadas por Bárbara Rey. Con estos antecedentes, el siguiente capítulo de esta historia cobra todavía más relevancia.

La periodista Pilar Eyre ha revelado que Juan Carlos I y Marta Gayá pasaron el invierno juntos en el apartamento de Cologny que él le regaló en 2007. Esa vivienda, situada a 15 minutos de la residencia de la infanta Cristina en Ginebra, se ha convertido en su refugio, lejos del ruido mediático.

Hasta ahora, se pensaba que el emérito se alojaba en el lujoso hotel Four Seasons. Sin embargo, Eyre ha asegurado que la verdadera casa de Juan Carlos en Suiza es la de Marta. "Él la llama 'mi girlfriend' y ella a él, Juancho", escribió la periodista, en alusión a la complicidad que mantienen.

Más allá de los gestos íntimos, lo revelador es la intención del rey emérito. A sus 87 años y con problemas de salud, ha manifestado a su entorno cercano que desea "terminar sus días" al lado de Gayá. Ese deseo no solo refleja un vínculo sentimental, sino también la confianza y estabilidad que la mallorquina le ha dado durante 45 años.

El silencio del rey Juan Carlos ante la revelación sobre Marta Gayá

Tras las revelaciones, se esperaba que Juan Carlos I desmintiera o aclarara la información, como en ocasiones anteriores. Sin embargo, la reacción ha sido diferente, ya que el emérito ha optado por una decisión importante: guardar silencio. Considera que no pronunciarse es la mejor manera de proteger a Marta Gayá de la presión mediática.

Fuentes próximas aseguran que, además de mantenerse al margen públicamente, habría movido sus contactos para garantizar que ella no sufra consecuencias por esta exposición. Una medida que revela hasta qué punto su prioridad es blindarla. Este gesto también refleja el peso que Gayá tiene en su vida, superando incluso a otras amistades que fueron efímeras.

Además, el rey Juan Carlos ya habría hecho una previsión para garantizar el bienestar de Marta en caso de fallecer. Según Eyre, el emérito "ya se habría ocupado de que no le falte nada cuando él fallezca", y no solo en lo económico.

La historia entre Marta Gayá y el rey Juan Carlos demuestra cómo un vínculo personal puede superar décadas de cambios, escándalos y silencios. La decisión del emérito de guardar silencio y protegerla confirma que ella es mucho más que una amiga. La clave será descubrir hasta dónde está dispuesto a llegar para que ese vínculo se mantenga y trascienda incluso a su propia vida.