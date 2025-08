Pilar Eyre assenyala Joan Carles I: així va deixar en evidència la reina Sofia, Corinna al cas

per Xavi Martín

La relació de la Família Reial amb Catalunya sempre ha estat un complex tapís d'afectes i distàncies. Mentre actualment els reis Felip i Letícia protagonitzen visites llampec, blindades i distants, la periodista Pilar Eyre rescata de la seva memòria una època en què Joan Carles I mantenia un vincle molt més estret i, alhora, molt més polèmic.

Un lligam que, més enllà dels actes oficials, amagava una vida paral·lela que acabaria protagonitzant un dels episodis més humiliants per a la reina Sofia, precisament a Barcelona.

Eyre, en una de les seves cròniques al seu canal de Youtube, ens trasllada a un moment que defineix a la perfecció les dinàmiques ocultes de la Zarzuela, un succés que barreja la gravetat d'una emergència mèdica amb el vodevil d'un triangle amorós. Un capítol que demostra que, de vegades, la realitat de palau supera qualsevol guió de ficció.

| TV3

Una nit d'hospital, dues dones i un rei

Corria l'any 2011 quan el rei Joan Carles va ser operat d'urgència a l'Hospital Clínic de Barcelona per un nòdul al pulmó. La notícia va commocionar el país, i totes les mirades es van posar sobre la figura del monarca.

Tanmateix, la gran absent en aquelles primeres hores crítiques no era altra que la seva esposa, la reina Sofia. Mentre el rei era traslladat en ambulància i esperava per entrar a quiròfan, no era la reina qui li sostenia la mà, sinó la seva aleshores amant, Corinna Larsen.

Borbones de Catalunya

Pilar Eyre relata com el clam mediàtic es va fer ensordidor. La pregunta era a l'aire i a tots els platós de televisió: "On és la reina?". La pressió va ser tal que Casa Reial va haver d'improvisar una solució desesperada.

La reina Sofia va ser obligada a agafar un vol de línia regular i presentar-se de pressa i corrents a Barcelona per escenificar una normalitat que no existia.

| Corinna Larsen

El que va passar a continuació va ser una escena gairebé cinematogràfica: mentre la reina Sofia pujava per un ascensor per atendre la premsa, la Corinna era discretament evacuada per un altre. Un encreuament de camins que simbolitzava l'encreuament de dues vides que xocaven a l'epicentre de la monarquia.

La roda de premsa més amarga de la reina Sofia

Segons el relat de Eyre, la reina Sofia ni tan sols va arribar a entrar a l'habitació del seu marit. Es va dirigir directament a una sala de relacions públiques per enfrontar-se a un petit grup de periodistes. Amb una enteresa admirable, va comunicar que "el rei està molt bé, el rei està estupend". Tanmateix, el castell de cartes es va ensorrar amb una pregunta inesperada d'un periodista: "Quines han estat les seves primeres paraules en despertar de l'anestèsia?".

El silenci es va apoderar de la sala. La reina Sofia, que portava un discurs après, no havia preparat aquella resposta. La seva mirada va buscar amb urgència el seu aleshores cap de premsa, Ramon Iribarren, que s'hi va acostar per xiuxiuejar-li a l'orella la resposta que havia de donar.

| Telecinco, RTVE, XCatalunya

Després de l'apunt, la reina va afirmar: "El primer de tot ha estat preguntar pels seus fills i us dona les gràcies pel vostre interès". Tot seguit, va donar per acabada la compareixença i va tornar a Madrid. Tan bon punt l'avió de la reina va enlairar-se, la Corinna Larsen va tornar a entrar a l'hospital per acompanyar Joan Carles durant el postoperatori. El tumor, finalment, va resultar ser benigne.

La relació de Joan Carles I amb l'alemanya va ser l'inici de la fi per al monarca. Va estar a punt de deixar-ho tot per ella, però tot va fer un gir quan es va descobrir que havia estat de safari a Botswana. En plena crisi, aquella despesa va indignar la ciutadania i va ser la primera d'una sèrie d'informacions que van enfonsar el Rei. El 2014 va abdicar a favor del seu fill, que va ser coronat com a Felip VI.