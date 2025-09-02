Expectació a 'Pasapalabra' per la confessió de Roberto Leal sobre Manu: 'És un...'

El programa d'ahir de Pasapalabra va generar una expectació inusual després de les paraules de Roberto Leal sobre Manu i el seu duel amb Rosa. El presentador va introduir un detall que ningú no esperava i que va convertir l'emissió en un capítol especial dins la història del concurs. "És un orgull", va comentar el presentador en parlar del que van aconseguir al programa d'ahir.
La confessió va deixar el públic commogut i va obrir un nou capítol en la trajectòria del programa. Manu i Rosa, dos concursants ja molt estimats per l'audiència, es van convertir en els protagonistes d'una jornada que va acabar amb una fita històrica. Què va ser exactament el que va confessar Roberto Leal?
Roberto Leal revela el secret darrere de Manu i Rosa
Per entendre el que va passar ahir al plató, convé recordar que Pasapalabra ha viscut moments memorables en la seva història recent. Al març de 2023, Rafa Castaño va aconseguir resoldre el Rosco complet i es va endur un pot de 2.272.000 euros, rècord absolut fins ara. Abans que ell, Orestes Barbero havia mantingut una rivalitat de mesos que va enganxar l'audiència, convertint-se en un dels duels més llargs.
Tanmateix, els temps canvien i ara són Manu i Rosa qui estan marcant la pauta. Tots dos concursants van arribar al programa fa mesos i, sense fer gaire soroll, han anat consolidant una rivalitat que el públic segueix amb fidelitat. El que semblava un duel més, ahir es va convertir en un registre històric que els situa per damunt dels grans noms de Pasapalabra.
La confessió va arribar la tarda de dilluns 1 de setembre, durant la presentació dels concursants. Roberto Leal va demanar atenció i va sorprendre amb les seves paraules: "Demano un fortíssim aplaudiment perquè Rosa i Manu estan protagonitzant des d'avui el duel més longeu de tota la història de Pasapalabra".
La xifra ho diu tot: 198 programes enfrontats, superant així el rècord que mantenien Rafa Castaño i Orestes Barbero. El presentador no va voler deixar passar l'ocasió i va afegir: "Són 198 programes els que porta Rosa enfrontant-se a Manu. Per tant, estem parlant d'alguna cosa històrica".
La reacció al plató va ser immediata amb el públic esclatant en aplaudiments, mentre tots dos concursants somreien visiblement emocionats. Leal va tancar el seu homenatge amb una dedicatòria sentida: "Felicitats als dos de part de tot l'equip de Pasapalabra. Som molt feliços, el pot és aquí, però la veritat és que sou exemplars".
En declaracions recollides per Antena 3, el presentador va resumir l'esperit del moment. "És un orgull, sobretot tenir gent tan jove darrere d'aquests faristols", va comentar amb una emoció evident. Amb aquestes paraules, Leal va subratllar no només la gesta estadística, sinó el valor humà de dos concursants que han sabut conquerir el públic.
Rosa i Manu reaccionen al rècord de Pasapalabra
La superació del rècord de Rafa i Orestes no és un detall menor. Suposa un canvi de cicle dins el concurs i obre un nou capítol en la memòria col·lectiva de la televisió espanyola. Aquest tipus de xifres es converteixen en referència i es recorden durant anys, com ja va passar amb la gesta de Rafa Castaño el 2023.
Després de les paraules del presentador, va arribar el torn dels protagonistes. Rosa va ser la primera a reaccionar i ho va fer amb una frase clara: "És una absoluta bogeria". La concursant, que ja és una de les favorites de l'audiència, va mostrar la seva sorpresa i agraïment amb un to proper i sincer.
Manu, per la seva banda, va optar per l'humor. Entre rialles, va comentar que no esperava arribar tan lluny i que la rivalitat amb Rosa havia estat tan intensa com divertida. Les seves paraules van reflectir la complicitat que tots dos han construït al llarg dels mesos, un factor que explica part de l'èxit d'aquest duel.
La confessió de Roberto Leal va convertir el programa d'ahir en un moment històric per a Pasapalabra. Manu i Rosa ja formen part de l'elit del concurs gràcies als seus 198 duels. Quants programes més podran aguantar Manu i Rosa en aquesta dinàmica? Aconseguirà algun d'ells arribar al pot en un context tan competitiu?