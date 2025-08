A Felip VI se li escapa de les mans: El que prepara Joan Carles I, Letícia en xoc

Just quan es compleixen cinc anys d'una de les decisions més dràstiques de la història recent de la monarquia espanyola, la calma tensa que envoltava la Família Reial està a punt de saltar pels aires. L'agost de 2020, Felip VI forçava la sortida del seu pare, Joan Carles I, d'Espanya, en un intent de contenir l'hemorràgia reputacional causada pels escàndols financers.

Aquell exili a Abu Dhabi es va segellar amb un pacte de silenci i discreció. Un pacte que, cinc anys després, l'emèrit sembla disposat a fer miques, preparant una ofensiva que ha deixat la reina Letícia i el mateix monarca en estat de màxima alerta.

La Zarzuela creia tenir la situació controlada. El rei emèrit, allunyat del focus mediàtic, es limitaria a visites esporàdiques i privades, mantenint un perfil baix a canvi de certes concessions. Unes visites que enfurismaven Letícia Ortiz perquè el seu sogre sempre s'ho manegava per tenir protagonisme. Tanmateix, la realitat ha resultat ser molt diferent i molt més complexa. El problema ja no és només la seva presència a les regates, sinó una bomba informativa amb data de llançament.

| YouTube, Casa Real, XCatalunya

‘Reconciliació’: El llibre de memòries que trenca el pacte de silenci

El pròxim 12 de novembre no serà una data qualsevol. Joan Carles I ha decidit publicar les seves memòries sota un títol carregat d'ironia: “Reconciliació”. Segons ha revelat el periodista José Antonio Zarzalejos a El Confidencial, aquest llibre és la peça clau d'una estratègia que incompleix de ple l'acord de discreció que va assolir amb el seu fill. Lluny de buscar un acostament, l'obra es perfila com un dard enverinat directe al cor de la institució.

Fonts properes a la Casa del Rei asseguren que el llibre conté, com a mínim, un capítol que resultarà “demolidor” per a Felip i Letícia. L'elecció de la data tampoc és casual. La seva publicació coincidirà amb el cinquantè aniversari de la mort de Franco i la proclamació de Joan Carles com a rei, un moment simbòlic que l'emèrit sembla voler capitalitzar per ajustar comptes.

Aquest moviment confirma el que molts temien: Joan Carles no només no està disposat a romandre en silenci, sinó que planeja explicar la seva veritat, caigui qui caigui.

| Casa Real

La Zarzuela, en escac: “El pare del Rei és ingovernable”

La notícia ha caigut com un terratrèmol al Palau de la Zarzuela. Segons les mateixes informacions, des de l'entorn de Felip VI s'ha intentat per tots els mitjans frenar la publicació o, com a mínim, ajornar-la. Tots els intents han estat inútils. La resposta des d'Abu Dhabi ha estat un no rotund, evidenciant una ruptura total en la comunicació i el control que el Rei pogués tenir sobre el seu pare.

La preocupació a la Zarzuela és màxima, ja que descriuen un Joan Carles “ingovernable”, envoltat de consellers que no semblen vetllar pel bé de la Corona. S'assenyala directament figures com l'empresari Abdul Rahman El Assir com una "mala influència".

Aquesta percepció s'ha vist reforçada per decisions recents i unilaterals de l'emèrit, com la demanda que va interposar contra Miguel Ángel Revilla sense consultar la Casa Reial, un acte que va demostrar que actua pel seu compte i sense mesurar les conseqüències.

| Casa Real, XCatalunya

Letícia, la més preocupada

La barreja d'un rei emèrit que se sent traït, possiblement mal aconsellat i amb un caràcter venjatiu, és el còctel perfecte per a una crisi institucional sense precedents. Qui està més nerviosa és Letícia Ortiz. La relació entre la reina espanyola i l'emèrit mai no ha estat bona, no és cap secret.

Joan Carles la va calar només entrar a la família. Una animadversió que es va fer extensiva a la premsa, especialment la més afí. Jaime Peñafiel - amb qui després es distanciaria - va ser el més crític amb la fins aleshores periodista de Televisió Espanyola. La va arribar a batejar entre els seus íntims com 'la Marquesa de Tolosa', perquè "tot ho sap". Letícia no ho ha oblidat, Joan Carles tampoc. I en tres mesos arriba una nova batalla.