El legado de la Familia Real pende de un hilo: el rey Felipe sabe cómo solucionarlo

Cada Casa Real del mundo cuenta con sus propias tradiciones que, generación tras generación, se han respetado como pilares fundamentales de su identidad. En el caso de la monarquía española existen costumbres que han dado forma al legado de los Borbones a lo largo del tiempo. Sin embargo, una de estas tradiciones podría llegar a su fin con el reinado de Felipe VI, según apunta la veterana periodista y experta en realeza Pilar Eyre.

En uno de sus recientes blogs en la revista Lecturas, Eyre ha puesto sobre la mesa un tema que preocupa, aunque en silencio, dentro del entorno del Palacio de la Zarzuela. El aparente desinterés de las hijas del rey Felipe VI, en especial de la princesa Leonor, por mantener viva la vocación marinera que tanto ha marcado a la Familia Real.

Durante las vacaciones estivales en Mallorca, los Borbones han estado más activos que nunca, cumpliendo con diversos compromisos oficiales. La reaparición de la reina Sofía coincidió con el debut de la princesa Leonor y la infanta Sofía en la tradicional recepción en Marivent. Pero hubo una notable ausencia: Leonor no participó en las regatas a bordo del Aifos, el emblemático velero que cada verano comanda Felipe VI.

El rey Felipe quiere que sus hijas sigan con la tradición de la Familia Real

Este detalle no ha pasado desapercibido. Pilar Eyre señala que, tras pasar casi un año embarcada en el buque escuela Juan Sebastián Elcano, muchos esperaban que Leonor mostrara un renovado entusiasmo por el mar.

Sin embargo, según la periodista, la realidad fue otra: “Se publicó que la mayor parte de esta travesía Leonor la había pasado en el camarote, con mareos que no se pasaban. Hasta el punto de que la reina Letizia se planteó ir a buscarla porque no podía soportar verla sufrir así”.

La hija de Felipe VI aún no ha seguido con la tradición de la Familia Real

De esta manera, la aparición de Leonor en las regatas se limitó a una breve visita al puerto, sin subir a bordo ni participar activamente. Lo que Eyre interpreta como un claro indicio de que esta tradición podría estar llegando a su fin.

“La vocación marinera de la Familia Real se va a acabar con Felipe. Nunca más vamos a ver a la futura Reina a bordo de un barco”, sentencia.

El rey Felipe VI mantiene la esperanza de que sus hijas retomen algún día esta tradición que considera parte esencial de la identidad real española. Y es que Felipe sabe que el legado familiar continuará si sus hijas se ponen manos a la obra: esa es la solución.