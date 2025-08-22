Departament Amades, nova sèrie de TV3: Actors coneguts, un de ‘Com si fos ahir’

El final de l'estiu sempre porta amb ell una renovació a la graella televisiva. TV3 es prepara per al retorn dels seus programes insígnia després del merescut descans estival. Tanmateix, la cadena autonòmica sap que l'audiència espera també noves propostes de ficció.
Aquest any, una comèdia de situació promet revolucionar les nits catalanes amb una premissa molt original. Es tracta de ‘Departament Amades’, una sèrie que ja ha començat el seu rodatge i genera gran expectació.
Una oficina de la Generalitat per controlar bruixes i 'dones d'aigua'
La trama d'aquesta nova ficció ens situa en una oficina aparentment grisa i amb pocs recursos. Parlem del Departament de Folklore i Tradicions de la Generalitat, batejat en honor a l'insigne folklorista Joan Amades.
La seva tasca oficial consisteix a catalogar l'imaginari festiu i conservar les llegendes catalanes. Però aquesta feina és només una simple façana per amagar la seva veritable i secreta missió. Aquest departament funciona com una agència parapolicial encarregada de mantenir la pau entre els éssers mitològics.
Els creadors de la sèrie, Júlia Cot i Jordi López, defineixen el projecte com una barreja perfecta. D'una banda, tenim una comèdia d'oficinistes amb les seves rutines i problemes burocràtics. De l'altra, s'afegeix un fascinant component de fantasia que beu directament del ric bestiari català. La sèrie planteja una pregunta intrigant: què passaria si les bruixes o les dones d'aigua visquessin entre nosaltres?
Un elenc de luxe amb cameos presidencials
Un dels majors atractius de ‘Departament Amades’ és, sens dubte, el seu espectacular repartiment. L'apassionada cap de l'equip serà interpretada per la reconeguda actriu Anna Moliner. Al seu costat, trobarem la talentosa Paula Jornet (La Riera) en el paper de la seva ajudant.
El director del departament serà Joan Negrié, una cara molt familiar per a l'audiència de TV3 per la seva participació a ‘Com si fos ahir’. Aquesta incorporació connecta la nova aposta amb un dels grans èxits de la cadena. Es tracta de Mercè Arànega. Interpretarà la Consellera d'Interior.
L'elenc es completa amb figures de primer nivell que garanteixen moments inoblidables. El polifacètic Ivan Labanda es posarà a la pell del Conseller de Cultura. A més, la jove Alèxia Pascual, exconcursant d’‘Eufòria’ i protagonista de ‘Mar i Cel’, se suma a aquest projecte. Per si no fos prou, la sèrie comptarà amb cameos estel·lars de Berto Romero, Judit Martín i Òscar Dalmau. La gran sorpresa serà veure Andreu Buenafuente com a President de la Generalitat.
Primeres imatges i reaccions a les xarxes
La plataforma 3Cat ja ha compartit les primeres imatges del rodatge a les seves xarxes socials. En un vídeo promocional, s'ha pogut veure la cuidada ambientació de la sèrie. Les escenes mostren la comicitat que sorgirà del contrast entre la rutina burocràtica i els esdeveniments paranormals.
Aquest primer avanç ha desfermat una onada de comentaris positius entre els seguidors de la cadena. Molts celebren l'originalitat de la proposta i aplaudeixen l'elecció d'un elenc tan potent.
La sèrie constarà de sis episodis de vint-i-cinc minuts cadascun, un format àgil i perfecte per a la comèdia. Tot apunta que ‘Departament Amades’ es convertirà en una de les grans sorpreses de la temporada. La seva barreja d'humor, tradició i fantasia té tots els ingredients per conquerir l'audiència.