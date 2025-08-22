Departament Amades, nueva serie de TV3: Actores conocidos, una de ‘Com si fos ahir’

El final del verano siempre trae consigo una renovación en la parrilla televisiva. TV3 se prepara para el regreso de sus programas insignia tras el merecido descanso estival. Sin embargo, la cadena autonómica sabe que la audiencia espera también nuevas propuestas de ficción.

Este año, una comedia de situación promete revolucionar las noches catalanas con una premisa muy original. Se trata de ‘Departament Amades’, una serie que ya ha comenzado su rodaje y genera gran expectación.

Una oficina de la Generalitat para controlar a brujas y 'dones d'aigua'

La trama de esta nueva ficción nos sitúa en una oficina aparentemente gris y con pocos recursos. Hablamos del Departamento de Folclore y Tradiciones de la Generalitat, bautizado en honor al insigne folclorista Joan Amades.

Su tarea oficial consiste en catalogar el imaginario festivo y conservar las leyendas catalanas. Pero esta labor es solo una simple fachada para ocultar su verdadera y secreta misión. Este departamento funciona como una agencia parapolicial encargada de mantener la paz entre los seres mitológicos.

Los creadores de la serie, Júlia Cot y Jordi López, definen el proyecto como una mezcla perfecta. Por un lado, tenemos una comedia de oficinistas con sus rutinas y problemas burocráticos. Por otro, se añade un fascinante componente de fantasía que bebe directamente del rico bestiario catalán. La serie plantea una pregunta intrigante: ¿qué pasaría si las brujas o las mujeres de agua vivieran entre nosotros?

Un elenco de lujo con cameos presidenciales

Uno de los mayores atractivos de ‘Departament Amades’ es, sin duda, su espectacular reparto. La apasionada jefa del equipo será interpretada por la reconocida actriz Anna Moliner. A su lado, encontraremos a la talentosa Paula Jornet (La Riera) en el papel de su ayudante.

| TV3, XCatalunya

El director del departamento será Joan Negrié, un rostro muy familiar para la audiencia de TV3 por su participación en ‘Com si fos ahir’. Este fichaje conecta la nueva apuesta con uno de los grandes éxitos de la cadena. Se trata de Mercè Arànega. Interpretará a la Consellera de Interior.

El elenco se completa con figuras de primer nivel que garantizan momentos inolvidables. El polifacético Ivan Labanda se meterá en la piel del Conseller de Cultura. Además, la joven Alèxia Pascual, exconcursante de ‘Eufòria’ y protagonista de ‘Mar i Cel’, se suma a este proyecto. Por si fuera poco, la serie contará con cameos estelares de Berto Romero, Judit Martín y Òscar Dalmau. La gran sorpresa será ver a Andreu Buenafuente como President de la Generalitat.

Primeras imágenes y reacciones en redes

La plataforma 3Cat ya ha compartido las primeras imágenes del rodaje en sus redes sociales. En un vídeo promocional, se ha podido ver la cuidada ambientación de la serie. Las escenas muestran la comicidad que surgirá del contraste entre la rutina burocrática y los eventos paranormales.

Este primer avance ha desatado una ola de comentarios positivos entre los seguidores de la cadena. Muchos celebran la originalidad de la propuesta y aplauden la elección de un elenco tan potente.

La serie constará de seis episodios de veinticinco minutos cada uno, un formato ágil y perfecto para la comedia. Todo apunta a que ‘Departament Amades’ se convertirá en una de las grandes sorpresas de la temporada. Su mezcla de humor, tradición y fantasía tiene todos los ingredientes para conquistar a la audiencia.