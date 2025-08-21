'TardeAR' dona una gran notícia sobre Sofía Suescun i Kiko Jiménez que ningú esperava

A TardeAR s'ha viscut una tarda d'autèntica sorpresa. El programa ha fet un cop damunt la taula i ha ofert una última hora que ha canviat el rumb de la història que envolta Sofía Suescun i Kiko Jiménez. La parella s'ha convertit en el centre de la crònica social durant els últims dies i ara, per fi, s'ha aclarit una part de la història.
Tot va començar fa uns dies perquè la revista Lecturas va publicar a la seva portada una exclusiva inesperada. Hi va insinuar una suposada infidelitat de Sofía cap a Kiko.
La notícia ha provocat un terratrèmol mediàtic i les alarmes han saltat de seguida. Els seguidors d'ambdós han comentat sense parar i la pressió mediàtica ha estat enorme.
TardeAR dona l'última hora sobre Sofía Suescun i Kiko Jiménez
Des d'aquell moment la parella no s'ha deixat veure, Sofía i Kiko s'han tancat a casa seva i han guardat silenci. Les càmeres els han buscat sense èxit. Les especulacions han crescut, s'ha dit de tot i fins i tot s'ha arribat a parlar de ruptura imminent.
Tanmateix, TardeAR ha fet un gir inesperat. El programa ha revelat que la parella ha reaparegut i no ho ha fet en qualsevol lloc. Sofía Suescun i Kiko han decidit posar terra pel mig i han marxat de viatge a Tailàndia, una escapada que ha sorprès i que ha tornat la calma.
La confessió l'ha fet el mateix Kiko a les seves xarxes socials: “Quines ganes de desconnectar i reconnectar”, ha escrit el jove. El missatge ha estat clar. Kiko Jiménez ha demostrat que està disposat a deixar enrere la polèmica, ha apostat de nou per la seva relació i ha mostrat que la prioritat és Sofía Suescun.
Emoció a TardeAR per la gran notícia sobre Sofía Suescun i Kiko Jiménez
La reacció no s'ha fet esperar i els seguidors han celebrat la notícia. Les xarxes s'han omplert de comentaris de suport. Molts han aplaudit la decisió d'escapar del soroll mediàtic mentre altres han vist en el viatge un gest de maduresa.
Al plató de TardeAR s'ha viscut la notícia amb emoció. Els col·laboradors han destacat el pas endavant de la parella i s'ha subratllat la importància de cuidar la relació davant les xerrameques. S'ha assenyalat que l'escapada ha servit per reforçar la unió.
Sofía Suescun i Kiko Jiménez han donat, així, una lliçó, han demostrat que els rumors no els han enfonsat. Han preferit apostar per la intimitat, han decidit cuidar-se i ho han fet lluny d'Espanya. La notícia ha estat rebuda com una alenada d'aire fresc.