Els curiosos noms dels fills d’Òscar Dalmau

En l'univers de les celebritats, on l'exposició mediàtica sembla ser la norma, hi ha parelles que han fet de la discreció la seva principal senya d'identitat. Aquest és el cas d'Òscar Dalmau i Thais Villas, dos dels rostres més reconeguts de la comunicació catalana.
Ell, un pilar de l'humor i la cultura a Catalunya; ella, una periodista incisiva i carismàtica a la televisió estatal. Junts formen un tàndem que no només comparteix professió, sinó també una filosofia de vida que s'estén a la seva faceta més íntima: la família.
Tot i que protegeixen amb zel la privacitat dels seus fills, han deixat entreveure, a través de petits detalls, que l'originalitat que els caracteritza impregna cada aspecte de la seva vida. L'exemple més clar resideix en l'elecció dels noms dels seus dos petits, una decisió que reflecteix el seu gust per l'autenticitat i que s'allunya completament de les modes passatgeres. Una elecció que, sens dubte, conta una història.
Ia i Miró: Noms amb segell propi
Lluny dels noms més comuns del santoral o de les tendències actuals, Òscar Dalmau i Thais Villas van optar per dos noms curts, sonors i carregats de significat: Ia i Miró. Aquests noms no són una elecció casual, sinó una declaració d'intencions que encaixa a la perfecció amb la personalitat de la parella, coneguda pel seu enginy i el seu profund apreci per la cultura.
El nom de Miró és una clara referència a l'universal artista català, Joan Miró, un dels màxims exponents del surrealisme. Aquesta elecció delata la passió de la parella per l'art i el disseny, un gust que, com han demostrat, intenten inculcar als seus fills des de petits. Per altra banda, Ia és un nom molt menys freqüent, d'una originalitat aclaparadora.
És un nom curt, de gran força i sonoritat, que demostra una recerca per la distinció i la senzillesa. Junts, Ia i Miró formen una combinació que evoca avantguarda i arrelament cultural. La família es completa amb un cinquè membre molt especial, la seva gosseta Pinya, que fins i tot va inspirar un programa de contes infantils presentat per Dalmau.
Una finestra a la seva intimitat: Entre el disseny i la discreció
Fidels a la seva política de no mostrar el rostre dels seus fills, cada publicació d'Òscar Dalmau a les xarxes socials es converteix en una petita finestra a la seva vida familiar, sempre acuradament filtrada. Els seguidors de la parella estan acostumats a veure els petits d'esquena, gaudint de moments quotidians, però la darrera imatge compartida pel presentador té un significat especial.
En lloc d'una estampa estiuenca a la platja, Dalmau va publicar una fotografia de Ia i Miró al Museu del Disseny de Barcelona. En ella, es veu els dos germans contemplant l'exposició dedicada a Miguel Milà, una de les figures clau del disseny industrial català. "Trapelleria entre icones del disseny industrial català", escrivia el locutor al costat de la imatge.
Aquest gest no només reafirma la seva passió per la cultura, sinó que mostra com la integren en l'educació dels seus fills d'una manera natural i estimulant. A la instantània, els cabells rossos de Miró recorden inevitablement als del seu pare, i l'estètica acurada de la seva roba deixa clar que el bon gust és una herència familiar.
És clar que la família Dalmau-Villas segueix el seu propi guió, un on la creativitat, la cultura i la discreció conviuen en perfecta harmonia. Cada petit detall que comparteixen serveix per construir el retrat d'una família única, que demostra que es pot estar en el focus mediàtic sense renunciar a una intimitat autèntica i plena de significat.