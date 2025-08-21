Alegria a Dinamarca: la reina Mary ha reconegut per primera vegada allò dels seus fills

La reina Mary de Dinamarca ha tornat a sorprendre. Ho ha fet amb una aparició inesperada a televisió. La consort de 53 anys ha participat al programa El jardí de Søren Vester: biodiversitat i jardins palatins, emès a DR1.
L'escenari ha estat molt especial, la reina ha obert els jardins privats del castell de Fredensborg. Allà ha mostrat una vessant més íntima i familiar. Mary ha parlat de la seva passió per la natura però també ha parlat dels seus quatre fills i de la vida que comparteix amb el rei Frederic X.
Mary i Frederic han format una família molt coneguda. Els seus fills han crescut sota la mirada del poble danès.
Felicitat a Dinamarca per la darrera confessió de Mary
El príncep Christian, de 19 anys, ha continuat la seva formació a les Forces Armades. Isabella, de 18, ha seguit amb el seu darrer curs a l'institut Øregård.
Els bessons Vicent i Josephine, de 14, han pres camins diferents. Vicent ha continuat el seu vuitè curs a l'escola Tranegårdsskolen. Josephine, en canvi, s'ha traslladat a l'internat Spir Efterskole, a Juelsminde, a més de 280 quilòmetres de Copenhaguen.
La reina ha reconegut que els seus fills es troben en etapes diferents. Ha confessat que cadascun ha triat el seu propi rumb però també ha afirmat que tots comparteixen quelcom en comú. Els uneix el gust per la natura i per l'esport.
Aquest amor l'hem vist a la Royal Run perquè la família reial ha participat en aquesta cursa popular que organitza el rei Frederic cada any. També ho hem comprovat al programa de Søren Vester. La reina ha mostrat un jardí respectuós amb el medi ambient i ha confessat que aquest espai és un lloc preferit dels seus fills.
Mary de Dinamarca parla sobre la seva família a televisió
Mary ha explicat que als seus fills els agrada estar a l'aire lliure: “Els nostres fills han passat molt de temps a la natura. No crec que pensin: ‘Ara sortiré a la natura’. Simplement els agrada agafar aire fresc i fer exercici”, ha comentat.
Abans que els camins acadèmics els separin, la reina ha assegurat que continuaran gaudint junts. Ha afirmat que aquest jardí serà sempre un punt de trobada.
La Casa Reial ha confirmat la participació de Mary a través d'Instagram. Ella mateixa ha escrit que mai va pensar a aparèixer en un programa de jardins. Ha confessat que els seus coneixements són bàsics i ha reconegut que aquest plaer l'ha sorprès.
Amb aquesta aparició, Mary ha conquerit els danesos. S'ha mostrat natural i propera. Ha demostrat que, abans de ser reina, és mare i persona.