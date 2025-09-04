Salten les alarmes al Regne Unit després de l’última hora de Kate Middleton

Kate Middleton ha tornat a estar en el focus mediàtic després de reaparèixer en un acte oficial al costat del príncep Guillem. La seva participació en una activitat infantil al Museu d'Història Natural de Londres marca el seu retorn després de diverses setmanes d'absència.
L'esdeveniment va reunir tots dos en una jornada amb infants, participant en activitats a l'aire lliure. L'objectiu era fomentar la consciència mediambiental i apropar els més petits a la natura.
El nou canvi de look de Kate Middleton
Tot i que la seva presència pública era el més esperat, ha estat el seu aspecte físic el que més comentaris ha generat. En aquesta ocasió, la princesa de Gal·les ha sorprès amb un canvi d'imatge notori.
Ha lluït una cabellera més llarga de l'habitual, amb un to ros més clar i pentinada amb ones suaus. Aquest nou estil ha marcat un contrast amb la seva imatge habitual i no ha passat desapercebut.
Kate Middleton ha encès totes les alarmes
A les xarxes socials, les reaccions no han trigat a arribar. Alguns han elogiat el seu estil renovat, mentre que d'altres han opinat que no és la seva imatge més afavoridora. Aquests comentaris es produeixen en un moment especialment delicat.
Kate Middleton va ser diagnosticada de càncer l'any passat, una notícia que va commoure el públic i va generar una onada de suport. Tot i que en els darrers mesos ha reduït considerablement les seves aparicions, el juliol passat va visitar un hospital on va parlar sobre el procés.
'Assumeixes una actitud valenta i estoica durant el tractament i després penses: ‘puc seguir endavant, tornar a la normalitat’. Però, en realitat, la fase posterior és realment difícil', va compartir en una trobada amb pacients oncològics.
'Ja no estàs necessàriament sota la supervisió de l'equip clínic, però no pots desenvolupar-te amb normalitat a casa com abans. Crec que és molt valuós comptar amb algú que t'ajudi a superar això, que et mostri i et guiï durant aquesta fase', va afegir.
La seva recent aparició pública ha estat interpretada per molts com un senyal positiu en el seu procés de recuperació. No obstant això, alguns mitjans han apuntat la possibilitat que el canvi en el seu cabell es degui a l'ús d'una perruca.
Un fet que ha alimentat rumors sobre un possible retrocés en el seu estat de salut. Tot i que no hi ha confirmació oficial, aquestes especulacions reflecteixen l'interès i la preocupació constant que genera la seva evolució.