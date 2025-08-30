David Beckham, de 50 anys, reconeix el secret a veus del seu fill Romeo Beckham

David Beckham ha tornat a situar-se al centre de l'atenció mediàtica, però aquesta vegada no pels seus negocis ni per les seves aparicions públiques. L'exfutbolista del Reial Madrid travessa un moment personal marcat per les tensions familiars, que han posat de manifest la fractura dins del seu clan. Ara, a través d'un gest senzill a les xarxes, ha reconegut el que ja era un secret a veus sobre el seu fill Romeo Beckham.
Durant mesos s'havia comentat que el seu segon fill amb Victoria Beckham estava sent un suport fonamental per a ell. La distància amb Brooklyn, el primogènit, ha generat dolor a la família, però Romeo ha assumit un paper protagonista a la vida de l'exjugador. I aquest, amb una publicació aparentment innocent, ho ha confirmat davant dels seus milions de seguidors.
David Beckham confirma les sospites sobre Romeo Beckham
David Beckham, que va fer 50 anys aquest 2025, ha sorprès els seus seguidors en compartir diverses fotografies a Instagram. En elles hi apareix Romeo Beckham lluint unes ulleres de sol, i ell mateix amb un model idèntic. Amb to desimbolt, l'exjugador ha preguntat als seus seguidors qui dels dos estava més afavorit amb aquest complement.
L'enquesta, que en aparença no tenia més intenció que entretenir, amagava un missatge més profund. En situar el jove al mateix pla que ell, ha donat a entendre que comparteix temps i complicitat amb el noi. I no només això, sinó també que existeix una connexió emocional entre tots dos.
L'exjugador no ha necessitat esperar les respostes dels seus fans. Amb rotunditat, ha dictaminat que el guanyador era el seu descendent. Sí, qui s'ha convertit en el seu gran suport en un dels moments més difícils de la seva vida fins ara.
David Beckham: una família dividida i el paper de Romeo Beckham
La família Beckham, formada per David i Victoria juntament amb els seus quatre fills, sempre s'havia mostrat unida de cara al públic. Tanmateix, en els darrers mesos aquesta imatge ha començat a esquerdar-se.
El distanciament de Brooklyn, el primogènit, ha marcat un abans i un després. Els conflictes d'aquest amb el seu germà i les tensions de la seva esposa, Nicola Peltz, amb la resta del clan, han generat un ambient de fredor.
El marit de Victoria Beckham està patint especialment per aquest allunyament. I és que el seu fill gran sempre va ser per a ell motiu d'orgull, però ara la relació és nul·la.
En aquest context, Romeo ha guanyat protagonisme. El jove de 22 anys comparteix temps amb el seu pare, i sembla haver assumit la responsabilitat d'acompanyar-lo en els instants més delicats.
La publicació amb les ulleres de sol ha estat interpretada com una confirmació d'aquesta nova dinàmica familiar. El que semblava una broma lleugera a les xarxes socials s'ha convertit en un símbol d'unió entre pare i fill. Els fans no han trigat a assenyalar-ho: David s'aferra a Romeo per suportar l'absència emocional de Brooklyn.
La proximitat amb el seu pare es percep a les imatges que han compartit junts. Sí, projectant la imatge d'un duet inseparable enmig de la tempesta. És més, el paper del jove va més enllà, suposa un recordatori que la família continua sent un pilar, fins i tot en temps de tensió.
Aquest reconeixement públic suposa, a més, un missatge indirecte cap a Brooklyn. L'absència d'aquest contrasta amb la presència constant de Romeo. El gest de l'exfutbolista evidencia que el seu segon fill està ocupant un lloc central a la seva vida ara.