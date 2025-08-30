Sergio Ramos, com mai l’havies vist: Pilar Rubio s'ha quedat sense paraules

Sergio Ramos ha sorprès tothom en mostrar-se públicament en una faceta completament inèdita. El futbolista, conegut per la seva trajectòria com a defensa i capità del Reial Madrid i de la Selecció Espanyola, ha deixat tothom sense paraules. I entre els qui han quedat estupefactes figura també la seva esposa, Pilar Rubio, que no podia imaginar el que ell estava a punt d'anunciar.
La veritat és que ell ha demostrat que encara té molt per ensenyar fora dels terrenys de joc. I aquesta vegada no es tracta d'una nova aventura empresarial o d'un projecte vinculat al futbol. El sevillà ha revelat públicament que està a punt d'estrenar la seva primera cançó com a solista, Cibeles, que veurà la llum el 31 d'agost.
Sergio Ramos es mostra com mai fins ara
Fins ara, la imatge de Sergio Ramos estava inevitablement lligada a una pilota de futbol. Campió del món amb Espanya, llegenda madridista i un dels jugadors més reconeguts del segle XXI, sempre se l'ha identificat amb la passió per l'esport. Tanmateix, ara ha decidit mostrar una cara diferent i obrir-se camí en el món de la música.
Al seu compte d'Instagram, el jugador ha compartit un avançament del videoclip de Cibeles. Amb samarreta de tirants, tatuatges i un estil que recorda molts artistes urbans, apareix cantant amb un sentiment que ha deixat sense paraules els seus seguidors. La imatge és radicalment diferent de la que tenim a la nostra retina, acostumats a veure'l amb l'uniforme de joc o en esdeveniments.
El títol de la cançó tampoc és casualitat. I és que és un homenatge a la font on tantes vegades va celebrar títols juntament amb l'afició del Reial Madrid.
Es tracta d'un lloc icònic per al futbolista, que ara ha volgut retre-li tribut a través de la música. Un gest al madridisme que, sens dubte, ha despertat emocions entre aquells que el recorden aixecant trofeus en aquell escenari emblemàtic.
Les reaccions a l'últim de Sergio Ramos, inclosa la de Pilar Rubio
La notícia ha provocat una allau de reaccions. Molts internautes s'han mostrat incrèduls en descobrir Sergio Ramos com a cantant. I han expressat la seva sorpresa amb missatges com "Estic perplex", "Què és això?" i "Mare meva".
D'entre els més perplexos hi ha la seva dona, Pilar Rubio. Aquesta, tot i que coneixia la seva passió per la música, no pensava que s'atrevís a fer aquest pas. Tan en xoc es troba encara que, de moment, no ha pujat cap vídeo del seu marit en la seva nova faceta, ha d'assimilar la situació, possiblement.
Altres, en canvi, no han dubtat a aplaudir la seva valentia. És més, l'han felicitat per atrevir-se a iniciar una altra etapa professional tan diferent de la que el va portar a la fama.
Per descomptat, sense oblidar que hi ha qui està absolutament en desacord amb el pas que ha fet Ramos. I fins i tot han manifestat que no els agrada la seva manera de cantar.
Com passa amb tot el que envolta el defensa andalús, la polèmica i l'expectació estan servides. Però el que és indiscutible és que ha aconseguit el que pocs aconsegueixen: captar l'atenció del públic més enllà de la seva professió original. Amb aquest anunci, ha demostrat que no tem als desafiaments i que està disposat a reinventar-se.