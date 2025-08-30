Rocío Flores trenca el seu silenci per enviar un missatge molt urgent a Gloria Camila

Rocío Flores fa força temps que està allunyada del focus mediàtic, però ara hi ha tornat. I tot perquè ha trencat el seu silenci per enviar-li un missatge urgent a Gloria Camila.
Sí, urgent perquè l'hi ha donat a la seva tieta abans que aquesta marxi a Hondures per participar a Supervivientes All Stars, que comença el 4 de setembre. Es tracta d'unes paraules que li ha estampat amb un enorme afecte en una samarreta que s'endurà a l'illa. Una peça que serà una mena de taula de salvació en els moments baixos i fins i tot un amulet.
Rocío Flores reapareix per dedicar unes paraules a Gloria Camila d'última hora
Durant els últims mesos, Rocío Flores s'havia mantingut pràcticament desapareguda del mapa mediàtic. L'estiu, a més, ha accentuat la seva absència a les xarxes socials, ja que ha preferit dedicar-se a gaudir de les seves vacances i de la seva vida privada sense compartir gaire amb els seus seguidors.
Tanmateix, el comiat de Gloria Camila de cara a la seva aventura a Supervivientes All Stars ha estat el motiu perfecte per tornar a aparèixer. La filla d'Antonio David Flores no ha volgut faltar a la festa organitzada per donar suport a la filla d'Ortega Cano abans del seu viatge a Hondures. Allà s'ha deixat veure somrient, acompanyada del seu xicot, Manuel Bedmar, i participant activament en una trobada on han predominat els bons desitjos.
En aquest context, Rocío ha decidit sorprendre la seva tieta amb un gest simbòlic que ha emocionat molts. Els assistents han regalat a la supervivent una samarreta en què cadascú ha escrit unes paraules d'ànim abans que marxi a Hondures. I la seva neboda ha volgut deixar-li un missatge que ha destacat pel seu to personal i afectuós.
El text, que l'autora ha mostrat a Instagram, ha estat directe i ple de sentiment: “Gaudeix el teu concurs. Recorda sempre que tot està bé, t'estimo. Ro”.
Aquest missatge, breu però urgent i intens, ha servit per reafirmar el vincle tan especial que existeix entre ambdues. Un lligam que ha crescut els darrers anys, malgrat els conflictes familiars que les han envoltat. D'aquesta manera, Flores no només ha animat Gloria en la dura experiència que l'espera a Hondures, sinó que també li ha recordat com n'és d'important per a ella.
El suport de Rocío Flores a Gloria Camila abans de Supervivientes All Stars
La presència de Rocío Flores a la festa de comiat de Gloria Camila s'ha interpretat com un gest carregat de significat. Tot i que havia preferit mantenir-se allunyada del focus, no ha volgut deixar d'estar al costat de la seva tieta en un moment tan important. I és que Supervivientes All Stars no és un repte menor: es tracta d'un dels realities més exigents, on la resistència física i la fortalesa psicològica són fonamentals.
El missatge escrit a la samarreta s'ha convertit en un amulet que acompanyarà la concursant a l'illa. Els seus seguidors han vist en aquestes paraules un recordatori constant que, passi el que passi, compta amb el suport incondicional de la seva neboda.