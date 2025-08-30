David Beckham, de 50 años, reconoce el secreto a voces de su hijo Romeo Beckham

David Beckham ha vuelto a colocarse en el centro de la atención mediática, pero esta vez no por sus negocios ni por sus apariciones públicas. El exfutbolista del Real Madrid atraviesa un momento personal marcado por las tensiones familiares, que han puesto de relieve la fractura dentro de su clan. Ahora, a través de un gesto sencillo en redes, ha reconocido públicamente lo que ya era un secreto a voces sobre su hijo Romeo Beckham.

Durante meses se venía comentando que su segundo hijo con Victoria Beckham estaba siendo un apoyo fundamental para él. La distancia con Brooklyn, el primogénito, ha generado dolor en la familia, pero Romeo ha asumido un papel protagonista en la vida del exjugador. Y este, con una publicación aparentemente inocente, lo ha confirmado ante sus millones de seguidores.

| Instagram, @davidbeckham

David Beckham confirma las sospechas sobre Romeo Beckham

David Beckham, que cumplió 50 años este 2025, ha sorprendido a sus seguidores al compartir varias fotografías en Instagram. En ellas aparece Romeo Beckham luciendo unas gafas de sol, y él mismo con un modelo idéntico. Con tono desenfadado, el exjugador ha preguntado a sus seguidores quién de los dos estaba más favorecido con este complemento.

La encuesta, que en apariencia no tenía más intención que entretener, escondía un mensaje más profundo. Al colocar al joven en el mismo plano que él, ha dado a entender que comparte tiempo y complicidad con el muchacho. Y no solo eso, sino también que existe una conexión emocional entre ambos.

El exjugador no ha necesitado esperar a las respuestas de sus fans. Con rotundidad, ha dictaminado que el ganador era su vástago. Sí, quien que se ha convertido en su gran apoyo en uno de los momentos más difíciles de su vida hasta ahora.

| Instagram, @davidbeckham

David Beckham: una familia dividida y el papel de Romeo Beckham

La familia Beckham, formada por David y Victoria junto a sus cuatro hijos, siempre se había mostrado unida de cara al público. Sin embargo, en los últimos meses esa imagen ha empezado a resquebrajarse.

El distanciamiento de Brooklyn, el primogénito, ha marcado un antes y un después. Los conflictos de este con su hermano y las tensiones de su esposa, Nicola Peltz, con el resto del clan, han generado un ambiente de frialdad.

El marido de Victoria Beckham está sufriendo especialmente por este alejamiento. Y es que su hijo mayor fue siempre para él motivo de orgullo, pero ahora la relación es nula.

En este contexto, Romeo ha ganado protagonismo. El joven de 22 años comparte tiempo con su padre, y parece haber asumido la responsabilidad de acompañarlo en los instantes más delicados.

| Instagram, @victoriabeckham

La publicación con las gafas de sol ha sido interpretada como una confirmación de esta nueva dinámica familiar. Lo que parecía una broma ligera en redes sociales se ha convertido en un símbolo de unión entre padre e hijo. Los fans no han tardado en señalarlo: David se apoya en Romeo para sobrellevar la ausencia emocional de Brooklyn.

La cercanía con su padre se percibe en las imágenes que han compartido juntos. Sí, proyectando la imagen de un dúo inseparable en medio de la tormenta. Es más, el papel del joven va más allá, supone un recordatorio de que la familia sigue siendo un pilar, incluso en tiempos de tensión.

Este reconocimiento público supone, además, un mensaje indirecto hacia Brooklyn. La ausencia de este contrasta con la presencia constante de Romeo. El gesto del exfutbolista evidencia que su segundo hijo está ocupando un lugar central en su vida ahora.