Última hora de David Beckham: trenca el silenci i envia un missatge al seu fill Brooklyn

David Beckham ha sorprès els seus seguidors fent una darrera publicació a les xarxes socials. L'exfutbolista ha compartit un moment molt especial al costat d'un dels seus fills. Amb això, ha llançat un missatge que molts interpreten com un recadet indirecte al seu primogènit, Brooklyn, amb qui manté una relació distant.
El marit de Victoria Beckham ha trencat el seu silenci amb una imatge que reflecteix la bona sintonia que manté amb Cruz, tot i la complicada situació familiar. El seu gest ha estat vist com una manera de deixar clar que, malgrat que el gran s'hagi apartat, continua trobant felicitat i companyia en tota la resta del clan.
La distància entre David Beckham i el seu fill Brooklyn
La relació entre David Beckham i el seu fill gran, Brooklyn, fa temps que es troba en un punt delicat. Sembla que la distància va començar per les tensions entre la família Beckham i Nicola Peltz, esposa del jove. I a això s'hi van afegir algunes friccions d'ell amb el seu germà Romeo, cosa que hauria complicat encara més les coses.
Es diu que va ser el noi qui va decidir allunyar-se, limitant el contacte no només amb el seu pare, sinó amb la resta del clan. Per al que va ser futbolista del Real Madrid, aquesta ruptura emocional ha estat un cop dur. Acostumat a mostrar la unitat familiar en públic, s'ha hagut d'adaptar a una realitat molt diferent.
Tot i això, ha optat per continuar endavant, centrant la seva energia en el vincle que manté amb els altres descendents: Romeo, Cruz i Harper. La seva darrera publicació a Instagram és un clar exemple de com intenta continuar compartint moments feliços amb ells.
David Beckham presumeix del seu moment especial amb Cruz i llança un missatge indirecte a Brooklyn
A la imatge que està donant tant de què parlar, David Beckham apareix rient al costat del seu fill Cruz. L'escena té lloc en el que sembla un restaurant, on el jove col·loca un pitet al seu pare en to de broma. La instantània mostra la complicitat entre tots dos i un ambient distès que contrasta amb les notícies sobre la distància.
Juntament amb la foto, el britànic ha escrit: “Com han canviat els temps, solia ser jo posant-te el pitet, Cruz Beckham. Sembla que és el meu torn de no vessar el meu menjar Victoria Beckham”. El comentari combina humor, nostàlgia i una picada d'ullet a la seva esposa, deixant veure l'escalfor d'aquest moment familiar.
Molts seguidors han interpretat que aquest gest és una forma subtil d'enviar-li un recadet a Brooklyn: que, encara que no compta amb ell en el seu dia a dia, continua sent feliç. I tot perquè gaudeix de la proximitat i l'afecte dels altres descendents. És una declaració indirecta sobre la importància de valorar qui està present, fins i tot quan hi ha absències doloroses.
Ara queda veure si Brooklyn reacciona o no a aquesta publicació del seu pare. Tanmateix, tot sembla indicar que ell seguirà el seu camí, com fins ara, sense importar-li el que ningú de la seva família digui. Vaja, que no hi ha perspectives de reconciliació a curt termini, llevat de sorpreses.