La notícia de Victoria Beckham que deixarà mut David Beckham: és totalment cert

Victoria Beckham ha demostrat que no necessita etiquetes del passat per brillar en el present. Als seus 51 anys, la britànica ha deixat enrere el seu paper com a Spice Girl per consolidar-se com una de les empresàries més influents del món de la moda.
Amb una visió clara i una marca amb identitat pròpia, Victoria Beckham ha aconseguit que la seva firma superi els 150 milions de dòlars en facturació. Una estratègia ferma i constant ha estat clau en aquest creixement.
Victoria Beckham factura 151 milions
La firma va tancar l'any 2024 amb xifres rècord: 151,8 milions de dòlars en vendes, marcant el seu quart any consecutiu de creixement a doble dígit. A més, l'EBITDA ajustat va créixer un 22 %, arribant als 2,8 milions de dòlars.
Tot apunta que la rendibilitat sostinguda arribarà abans del previst. Des del seu llançament, la marca ha evolucionat d'una línia de vestits estructurats a una firma global amb presència en moda, bellesa, maquillatge i fragàncies.
Un dels grans motors del creixement ha estat la seva línia de maquillatge. A això s'hi suma la seva aposta per la cura de la pell, amb productes desenvolupats juntament amb el científic Augustinus Bader.
A més, el llançament de la seva fragància 21:50 Rêverie a finals de 2023 va marcar una nova fita en la seva expansió. El 2025, la categoria de skincare promet representar més del 20 % de les vendes, especialment amb l'arribada de la seva primera foundation.
La dona de David Beckham no para de sumar èxits
A tot això s'hi suma l'ampliació del seu catàleg. El retorn de la seva línia denim, l'expansió de productes en cuir i l'enfortiment del canal majorista en mercats clau com França i Itàlia. També ha crescut el trànsit a la seva flagship store de Londres i a la seva botiga online.
L'impuls recent s'ha vist reforçat per l'arribada de Sybille Darricarrère Lunel, exdirectiva de Christian Dior Couture, com a nova CEO. Segons David Belhassen, inversor de NEO Investment Partners:
"La marca viu una evolució notable impulsada per la visió, l'estil icònic de Victoria i un equip compromès". Victoria Beckham brilla per mèrit propi. Més enllà del cognom, el seu èxit empresarial parla per ella.
Victoria Beckham ja no necessita demostrar res. La seva marca creix, es consolida i competeix al més alt nivell. Amb decisions estratègiques, productes d'èxit i un equip sòlid, ha construït una firma que parla per si sola.