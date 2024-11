Tragèdia mortal durant les tasques de reconstrucció a una localitat valenciana

per Mireia Puig

Un home ha mort i un altre ha resultat ferit a l'esfondrament del mur d'un col·legi públic de la localitat de Massanassa, una de les més castigades per la dana. Es tracta del CEIP Lluís Vives de la població, un centre educatiu que havia quedat greument afectat després de la catàstrofe. Van informar fonts del Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències de la (sic ) Comunitat Valenciana que van detallar que el ferit té 35 anys i va ser traslladat a l'Hospital La Fe.

Els fets haurien passat poc abans de les 13.00 hores, segons han indicat els serveis d'emergències. Tots dos homes estaven treballant fent tasques de neteja i recuperació a l'equipament. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez , ha lamentat els fets i ha traslladat tot el seu escalfament i solidaritat a la família, amics i companys del treballador que ha mort aquest diumenge mentre feia tasques de neteja en aquesta escola.

"Vull agrair i reconèixer la tasca de tots els que hi estan implicats, sense treva", ha remarcat a través d'un missatge a la xarxa social X. Per la seva banda, María Jesús Montero, vicepresidenta de l'executiu espanyol, s'ha mostrat "consternada per la mort d'un operari de Tragsa que duia a terme feines de reconstrucció en una escola de Massanassa”.

Ha expressat el condol a la família, amics i companys del difunt i també la seva "admiració i agraïment a tots aquells que treballen sobre els terrenys per la reconstrucció".

| ACN

Molts danys personals i materials

La Depressió Aïllada a Nivells Alts (DANA) que va afectar la província de València fa poques setmanes ha estat una de les catàstrofes naturals més devastadores en la història recent. Les intenses pluges i les conseqüents inundacions van provocar la mort d'almenys 229 persones, amb 221 morts a la província de València, set a Castella-la Manxa i una a Andalusia.

Els danys materials van ser igualment elevats S'estima que més de 100.000 vehicles van resultar danyats, dels quals al voltant de 40.000 podrien considerar-se sinistre total a causa de la magnitud dels danys i la seva antiguitat. A més, aproximadament 1,800 negocis van ser destruïts i 4,500 més van patir danys de diversa consideració. El Consorci de Compensació d'Assegurances va registrar almenys 116.000 reclamacions per danys, amb un valor total estimat d'almenys 3.5 mil milions d'euros, i el 60% de les reclamacions relacionades amb vehicles i el 31% amb habitatges.

L'impacte econòmic de la DANA és considerable. El Banc d'Espanya va estimar que les inundacions podrien resultar en una reducció del 0,2% a la taxa de creixement econòmic d'Espanya per a l'últim trimestre del 2024.

A més, la Confederació Empresarial Valenciana (CEV) a Castelló va expressar preocupacions sobre els efectes indirectes en sectors com el transport i la logística, encara que a curt termini no s'anticipa un impacte econòmic greu a la província de Castelló.