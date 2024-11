Conseqüències de la DANA: Fort ensurt en un institut

La Policia Local de la Ràpita (Montsià) ha evacuat aquest dijous l'Institut els Alfacs després que hi hagi hagut un despreniment en una pedrera que hi ha darrere de l'equipació educativa. L'Ajuntament del municipi informa que el succés ha estat de caràcter lleu i no ha causat cap mal material ni físic. Tot i això, l'alumnat i el professorat del centre s'han evacuat "de manera immediata" per precaució.

Un cop buidat l'edifici, els Bombers han inspeccionat la zona per delimitar el risc i tancar el perímetre de l'institut. L'Ajuntament i el Govern van acordar suspendre les classes ahir dijous. Aquest matí s'ha fet una segona valoració de la situació de la pedrera amb un geòleg i equips tècnics de les dues administracions.

El succés va tenir lloc l'endemà de la tempesta intensa de pluja que va assolar les comarques de l'Ebre, amb registres superiors als 120 litres per metre quadrat a municipis com Ulldecona, també al Montsià. Recordem que durant aquest nou atac de la DANA es van produir perilloses inundacions. Això sí, afortunadament, a tots els punts on la pluja ha causat estralls, s'ha acabat quedant en un ensurt amb un lleu dany material.

La importància de la prevenció

Com dèiem, les fortes tempestes que van afectar la ciutat de La Ràpita, a Tarragona, dimecres passat van deixar seqüeles preocupants. L'endemà, es van registrar despreniments en una pedrera propera a un institut, situació que va generar alarma a la comunitat. Afortunadament, l'incident no va causar ferits, però evidencia la importància de prevenir situacions de risc a àrees vulnerables.

La proximitat d'un centre educatiu a una pedrera augmenta la necessitat de prendre mesures preventives. Les autoritats han de garantir que aquestes zones siguin segures, especialment en condicions climàtiques adverses. Les tempestes intenses poden desestabilitzar estructures, fent que qualsevol espai proper al planter es torni potencialment perillós.

La prevenció és clau per minimitzar el risc d'accidents. La vigilància de les condicions estructurals en àrees properes a pedreres, carreteres i edificis resulta fonamental. En contextos de risc meteorològic, s'hauria d'intensificar la inspecció d'aquests espais per evitar situacions perilloses.

Les escoles i centres educatius propers a zones de risc requereixen plans d'emergència clars. Tenir protocols ben definits ajuda a respondre de manera eficient davant de possibles incidents. La comunitat ha de ser conscient dels riscos i col·laborar en l'adopció de mesures preventives.