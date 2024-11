Mario Picazo confirma el que arriba ja mateix: 'Hivern prematur'

Mario Picazo, conegut meteoròleg, ha compartit al seu compte de Twitter una preocupant previsió per a Europa. Segons el missatge publicat, el continent s'enfronta a un "hivern prematur", amb una onada de fred procedent de l'Àrtic que ja ha començat a impactar a diverses regions del nord, nord-oest i oest. La neu ja ha fet acte de presència a algunes capitals com Londres, generant sorpresa entre els seus habitants.

Al tuit, Picazo esmenta que aquesta onada de fred extrem podria estendre's en els propers dies a altres zones d'Europa. Una animació compartida pel meteoròleg Scott Duncan mostra com una massa d'aire polar baixa cap al sud. Aquesta situació portarà neu fins i tot a altituds baixes en països afectats, cosa inusual per al mes de novembre.

El fred extrem afectarà principalment països com el Regne Unit, Alemanya, França i Bèlgica. Les temperatures ja han començat a desplomar-se, assolint nivells que normalment s'associen a ple hivern. Londres, per exemple, ha registrat nevades considerables en àrees urbanes, cosa que és poc habitual en aquesta època de l'any.

Espanya resisteix

Tot i això, Espanya sembla alliberar-se d'aquest fenomen meteorològic per ara. La massa d'aire fred, representada al mapa per una àrea blava intensa, no arriba a tocar el territori espanyol. Les previsions indiquen que les regions més afectades a Espanya seran únicament àrees muntanyoses del Pirineu català, on es podria registrar una mica de neu a cotes altes.

L'impacte d'aquest hivern anticipat se sentirà més a la resta d'Europa. Els experts adverteixen sobre possibles interrupcions a la vida diària a causa de les nevades, especialment en el transport. Carreteres, ferrocarrils i aeroports podrien veure's afectats pel fred i les precipitacions, cosa que generarà complicacions logístiques en els propers dies.

Mario Picazo també va destacar com aquest fenomen posa de manifest la vulnerabilitat d'Europa davant els canvis bruscos del clima. Tot i que no és la primera vegada que una onada polar baixa tan aviat, és un recordatori de la importància d'estar preparats. Les autoritats dels països afectats han començat a emetre recomanacions per als ciutadans, demanant precaució i preparació davant de possibles emergències.

Aquest episodi meteorològic marca l'inici del que podria ser un hivern intens a Europa. Segons els experts, aquestes onades de fred polar es podrien repetir al llarg de la temporada. Per a molts, aquest hivern prematur és un recordatori de la força de la natura i la necessitat d'estar preparats.