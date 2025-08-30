Un cosí del rei Carles III confessa el seu secret i revoluciona el Palau de Buckingham

El regnat del rei Carles III està sent qualsevol cosa menys tranquil. Als conflictes i rumors existents, s'hi afegeix ara una confessió inesperada que ha arribat des de dins de la seva pròpia família. Una confessió que ha revolucionat Buckingham Palace.
El responsable d'aquest nou terratrèmol mediàtic és el seu cosí segon, Lord Ivar Mountbatten. Ell ha concedit una entrevista en un pòdcast i, a més de parlar de la seva vida personal, ha revelat un secret íntim que segur que ha deixat muts a molts.
Lord Ivar Mountbatten, cosí segon del rei Carles III, sorprèn amb una confessió inesperada
Lord Ivar Mountbatten és conegut per haver estat el primer membre de la família reial britànica a parlar obertament de la seva homosexualitat. El seu casament el 2018 amb James Coyle va ser històric i va donar la volta al món com a símbol de modernitat dins la reialesa.
En aquesta ocasió, però, ha sorprès amb unes declaracions d'un to molt diferent. Durant l'entrevista al pòdcast Rosebud, ha confessat sense embuts que no suporta la seva mare, la marquesa de Milford Haven. Les seves paraules han ressonat amb força perquè no es tracta d'un comentari superficial, sinó d'un retret carregat de duresa.
El cosí del rei Carles III ha qualificat aquesta dona de “molt mandrosa”. Tot i que les declaracions més contundents han estat aquestes: “Mai ens va cuidar gens. Ens va criar una mainadera alemanya i sempre ens enviaven d'aquí cap allà”.
“No em queixo, però el que ens molestava a mi i a en George era que, quan els nostres fills estaven creixent, sovint li dèiem: «Per què no vens a passar el Nadal?, i per què no vens el cap de setmana?». I la seva resposta habitual era que no li venia de gust. I això es devia al fet que no li venia de gust fer la maleta perquè no sabia com fer-ho”
I encara més contundent ha estat quan ha afegit: “No hi ha afecte entre la meva mare i jo. Fa des del 2018 que està postrada al llit i és pura mandra. Això ens irrita al meu germà i a mi, hem acabat havent de fer-ho tot per ella”
La premsa internacional no ha trigat a difondre les frases més polèmiques, i a les xarxes socials molts usuaris han mostrat sorpresa. Alguns aplaudeixen la seva sinceritat, mentre d'altres consideren que aquest tipus de retrets s'haurien d'haver quedat a l'àmbit privat.
L'eco de les confessions del cosí del rei Carles III a Buckingham Palace
Aquestes declaracions arriben en un moment especialment delicat per al rei Carles III. El monarca busca mantenir un regnat estable, conciliador i lluny de sobresalts. Però la veritat és que els escàndols familiars el persegueixen.
L'eco mediàtic de les paraules de Mountbatten és inevitable. En estar directament vinculat amb la família Windsor, cada frase té repercussió en la imatge pública del monarca i de Buckingham Palace. La confessió deixa en entredit la marquesa de Milford Haven, i projecta una ombra sobre la manera com l'aristocràcia britànica ha gestionat la criança dels seus fills.
Els experts en reialesa apunten que aquest tipus de declaracions dificulten els esforços del rei Carles III per consolidar una etapa sense polèmiques. Enmig de la tensió amb Harry i les ferides obertes pels casos que afecten el príncep Andreu, qualsevol gest d'un familiar llunyà pot desestabilitzar la imatge institucional.
Per al sobirà britànic, aquest episodi és un recordatori de com és de difícil mantenir la calma a Buckingham Palace. La seva intenció declarada ha estat la de liderar amb moderació, donar estabilitat a la institució i, alhora, marcar el seu propi estil després del llarguíssim regnat d'Isabel II. Tanmateix, les turbulències familiars semblen no donar-li treva