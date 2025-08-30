L'entorn de la reina Letícia dona una notícia que deixarà sense paraules el rei Felip

La reina Letícia s'ha convertit en una de les grans protagonistes del dia. I tot després que un mitjà de comunicació proper al seu entorn hagi deixat al descobert una notícia que, segur, ha deixat sense paraules el rei Felip VI.
Com és habitual cada any, la revista Vanitatis ha presentat, juntament amb la consultora IMOP Insights, el V informe Borbó. Aquest treball recull una anàlisi detallada sobre la relació que els ciutadans mantenen amb la institució. A més, també reflecteix com els ciutadans perceben cadascun dels seus membres.
Per a aquesta enquesta s'ha dut a terme una anàlisi per perfils socials. En aquesta s'han tingut en compte factors tan rellevants com el sexe de l'enquestat, l'edat, el lloc de residència o les seves preferències polítiques.
Tanmateix, en aquesta ocasió, l'estudi evidencia una tendència clara en l'opinió pública: la Casa Reial ha aconseguit recuperar part del suport perdut durant els darrers deu anys. Unes dades que molts relacionaven amb els escàndols del rei Joan Carles I.
Aquesta millora, segons les dades rescatades per El Confidencial Digital d'aquest estudi, se sosté en un nou eix de legitimitat. I és que, dues dones són ara les que concentren la major part de la confiança ciutadana: la reina Letícia i la princesa Leonor.
Els resultats que ha obtingut la reina Letícia han deixat sense paraules el rei Felip
L'apartat més cridaner d'aquest document és el que està directament relacionat amb la reina Letícia i la princesa Leonor. Unes dades que, sens dubte, han aconseguit sorprendre el rei Felip.
Pel que fa a la consort, ha aconseguit per primera vegada superar la barrera del 60% d'opinions positives. Aquesta fita la situa com la integrant més valorada de la família, fins i tot per part de col·lectius crítics amb la institució.
No hi ha dubte que l'estil professional i sobri de la reina Letícia ha jugat un paper determinant en aquesta enquesta. A més, el seu caràcter reservat, la defensa d'una agenda pròpia i el seu allunyament del model clàssic també han estat determinants per a aquest reconeixement.
Uns factors que han permès a la dona del rei Felip construir un perfil sòlid i diferenciat dins la Corona. Tant és així que, gràcies a això, s'ha guanyat un lloc rellevant en l'imaginari ciutadà.
Per la seva banda, la princesa d'Astúries també referma la seva projecció en el si de la institució. La seva imatge ha guanyat adeptes fins i tot en sectors tradicionalment crítics amb la Monarquia, ja que transmet una imatge de modernitat i frescor.
A més, la seva preparació acadèmica, l'augment de la seva presència en activitats oficials i el seu caràcter ferm, però prudent, reforcen la seva legitimitat. Elements que, sens dubte, l'acosten a la ciutadania. A més, ha aconseguit perfilar-se com una peça clau en la continuïtat de la institució.
La imatge del rei Felip també ha millorat aquest any, ja que ha obtingut un 43,7% de suport davant d'un 21,1% de valoració negativa. Tanmateix, el percentatge de neutralitat arriba al 35,2%. Aquestes xifres posen de manifest que existeix respecte cap a la institució, encara que amb una certa distància emocional.
Dins dels avenços més reconeguts del regnat dels actuals monarques, destaquen el prestigi institucional (19,4%), la transparència (17,2%) i la professionalitat (13,8%). Qualitats que, fins i tot, han estat valorades per sectors joves i simpatitzants de l'esquerra.
D'altra banda, també sobresurt l'increment d'aquells que consideren que el rei Felip transmet una major proximitat. Aquest indicador ha crescut del 3,9% el 2024 fins a arribar al 9% el 2025.