El rei Carles III, assenyalat: el seu germà, el príncep Andreu, ja ha estat descobert

Carles III i el seu germà Andreu han estat protagonistes de nombroses històries, però poques tan reveladores com la que viuen ara. Entre disputes i secrets guardats, els germans Windsor semblen estar més distants que mai. Tot i que la reialesa intenta projectar una imatge d'harmonia, les recents revelacions mostren un panorama de tensions internes molt diferent.
Les diferències entre els dos germans no són noves, però les tensions semblen haver-se intensificat amb el pas del temps. El que semblava una relació una mica reservada ha anat prenent tons de confrontació. Per la magnitud de la situació, ha estat impossible mantenir-ho en privat i, lentament, ha sortit a la llum.
La vida de luxe del príncep Andreu
El príncep Andreu, encara allunyat de la vida pública a causa dels problemes judicials i dels escàndols públics, continua vivint envoltat de luxe a la Royal Lodge. La biografia The Rise and Fall of the House of York, escrita per Andrew Lownie, revela que les despeses del príncep Andreu van ser cobertes, en la seva majoria, per Isabel II.
En morir la reina Isabel II, el rei Carles III va assumir el tron i va decidir tallar aquest suport econòmic. "Al rei li va resultar impossible desallotjar-lo", assenyala Lownie a la seva obra. Andreu continua aferrant-se al contracte de lloguer que va signar el 2002 amb Crown Estate per 75 anys i que li garanteix, per ara, la permanència a la Lògia Reial.
Malgrat els intents de Carles III de posar fi a aquesta situació, continua a la seva residència de luxe. I una de les despeses més sorprenents és la de l'assessor espiritual d'Andreu. Un iogui que s'allotjava a la residència al qual havia de pagar 36.000 i el rei continua negant-se a pagar per això.
Els conflictes familiars en augment
Les friccions entre els membres de la família reial no només es limiten als béns materials, sinó que s'estenen a qüestions personals. Segons el llibre de Lownie, el príncep Guillem, fill de Carles, estaria molest per un "comentari groller" que Andreu va fer sobre la seva esposa, Kate. Aquest incident, sumat a altres conflictes familiars, ha agreujat encara més la relació entre els membres de la família reial.
Mentrestant, el rei Carles III no ha mostrat gaire simpatia pel seu germà petit al llarg dels anys. Tot i que a la seva infància tots dos germans s'enduien bé, el pas del temps i els escàndols públics han refredat la seva relació. "Mai va ser fan del seu germà petit", afirma Lownie sobre la relació de Carles amb Andreu.