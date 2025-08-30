Un primo del rey Carlos III confiesa su secreto y revoluciona a Buckingham Palace

El reinado del rey Carlos III está siendo cualquier cosa menos tranquilo. A los conflictos y rumores existentes, se suma ahora una confesión inesperada que ha llegado desde dentro de su propia familia. Una confesión que ha revolucionado Buckingham Palace.

El responsable de este nuevo terremoto mediático es su primo segundo, Lord Ivar Mountbatten. Él ha concedido una entrevista en un pódcast y, además de hablar de su vida personal, ha revelado un secreto íntimo que seguro ha dejado mudos a muchos.

| Instagram, @ivar_mountbatten

Lord Ivar Mountbatten, primo segundo del rey Carlos III, sorprende con una confesión inesperada

Lord Ivar Mountbatten es conocido por haber sido el primer miembro de la familia real británica en hablar abiertamente de su homosexualidad. Su boda en 2018 con James Coyle fue histórica y dio la vuelta al mundo como símbolo de modernidad dentro de la realeza.

En esta ocasión, sin embargo, ha sorprendido con unas declaraciones de tono muy distinto. Durante la entrevista en el pódcast Rosebud, ha confesado sin rodeos que no soporta a su madre, la marquesa de Milford Haven. Sus palabras han resonado con fuerza porque no se trata de un comentario superficial, sino de un reproche cargado de dureza.

El primo del rey Carlos III ha calificado a dicha mujer de “muy perezosa”. Aunque las declaraciones más contundentes han sido estas: “Nunca nos cuidó en absoluto. Nos crio una niñera alemana y siempre nos enviaban de aquí para allá”.

“No me quejo, pero lo que nos molestaba a mí y a George era que, cuando nuestros hijos estaban creciendo, a menudo le decíamos: «¿Por qué no vienes a pasar las Navidades?, y ¿por qué no vienes el fin de semana?». Y su respuesta habitual era que no le apetecía. Y eso se debía a que no le apetecía hacer la maleta porque no sabía cómo hacerlo”.

Y más contundente aún ha sido cuando ha añadido: “No hay afecto entre mi madre y yo. Lleva postrada en la cama desde 2018 y es pura pereza. Eso nos irrita a mi hermano y a mí, hemos acabado teniendo que hacerlo todo por ella”.

La prensa internacional no ha tardado en difundir las frases más polémicas, y en redes sociales muchos usuarios han mostrado sorpresa. Algunos aplauden su sinceridad, mientras otros consideran que este tipo de reproches debían quedarse en el ámbito privado.

El eco de las confesiones del primo del rey Carlos III en Buckingham Palace

Estas declaraciones llegan en un momento especialmente delicado para el rey Carlos III. El monarca busca mantener un reinado estable, conciliador y alejado de sobresaltos. Pero lo cierto es que los escándalos familiares lo persiguen.

El eco mediático de las palabras de Mountbatten es inevitable. Al estar directamente vinculado con la familia Windsor, cada frase tiene repercusión en la imagen pública del monarca y de Buckingham Palace. La confesión deja en entredicho a la marquesa de Milford Haven, y proyecta una sombra sobre la forma en que la aristocracia británica ha gestionado la crianza de sus hijos.

| Europa Press

Los expertos en realeza apuntan a que este tipo de declaraciones dificultan los esfuerzos del rey Carlos III por consolidar una etapa sin polémicas. En medio de la tensión con Harry y las heridas abiertas por los casos que afectan al príncipe Andrés, cualquier gesto de un familiar lejano puede desestabilizar la imagen institucional.

Para el soberano británico, este episodio es un recordatorio de lo difícil que resulta mantener la calma en Buckingham Palace. Su intención declarada ha sido la de liderar con moderación, dar estabilidad a la institución y, al mismo tiempo, marcar su estilo propio tras el larguísimo reinado de Isabel II. Sin embargo, las turbulencias familiares parecen no darle tregua.