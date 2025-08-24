Grant Harrold, exmajordom de Buckingham Palace, revela el secret del príncep Harry

Grant Harrold, que va treballar com a majordom a Highgrove, la residència privada del rei Carles III, ha revelat alguns dels episodis més íntims i sorprenents de la Família Reial britànica. Durant set anys, entre 2004 i 2011, Harrold va conviure de prop amb Carles, Guillem i Harry. Va arribar a presenciar moments privats de Harry que avui formen part de la història no oficial de la monarquia.
En les seves memòries, el majordom reial, Harrold assegura que la seva arribada a la “feina dels seus somnis” no va estar exempta d’advertiments. El mateix Carles li va dir en els seus primers dies que esperava que pogués suportar la pressió d’un entorn complex. Tanmateix, aviat va descobrir un príncep “afable, tranquil i molt treballador”, que mai no va alçar la veu i que mostrava una faceta molt més tendra de la que es percep en públic.
De fet, l’exmajordom recorda com l’aleshores hereu era extremadament prudent durant les seves primeres etapes amb Camila. Abans del seu matrimoni, evitaven qualsevol gest que pogués interpretar-se com una imprudència.
No obstant això, el casament de 2005 va marcar per a Harrold el dia en què va veure l’actual rei “més feliç que mai”. Després de la cerimònia, Guillem i Harry van sorprendre els seus pares decorant el cotxe nupcial amb un cartell de 'Noucasats', gest que reflectia el vincle familiar que existia en aquell moment.
Però sens dubte, un dels records més pintorescos de l’exmajordom el va protagonitzar Harry. La seva primera trobada amb ell, segons relata, va ser tota una emboscada.
Mentre conversava amb el xef a la cuina, Harry va aparèixer amb globus d’aigua i va començar una persecució que va acabar amb l’exmajordom escapant per una finestra. “Ho sento, només estic fent el ximple”, li va dir entre rialles. Una faceta bromista i propera que contrastava amb la imatge més seriosa que després projectaria.
Tot i haver estat limitat en el seu accés a la intimitat de la corona, Harrold insisteix que el que va viure dista molt del que s’explica a les memòries de Harry. “Els vaig veure sopant junts, rient, compartint copes i festes. No hi havia cap animositat”, assegura.
Per això, sosté que el gran secret darrere del príncep Harry és que hauria exagerat episodis de la seva vida al palau per vendre més exemplars del seu llibre. Una cosa que, segons Harrold, no es correspon amb la realitat que ell va presenciar a Highgrove.