La confessió de Terelu Campos sobre la princesa Leonor: 'Va anar a fer-li un petó...'

per Angélica Oyarzún

Terelu Campos ha demostrat una vegada més la seva habilitat per explicar històries divertides i entranyables sobre la seva família. Aquesta vegada, la col·laboradora de ¡De Viernes! va recordar una anècdota de la seva filla, Alejandra Rubio, quan compartia l'escola amb la princesa Leonor. Encara que no pertanyen a la mateixa generació, totes dues van coincidir durant la seva infància a l'escola Santa María de los Rosales.

A l'escola, es van donar alguns moments que avui, amb el pas dels anys, ens arranquen somriures. En la seva intervenció, Terelu va relatar com la filla dels reis i la seva filla Alejandra van interactuar en aquell moment, sense saber encara la magnitud de qui eren en aquell moment. El que semblava un gest comú es va convertir en una situació inesperada, que, tot i que divertida, va deixar empremta en tots els presents.

| Telecinco

Un petó que mai va arribar: la vergonya de l'Alejandra

Tal com va relatar Terelu a D Corazón, la seva filla Alejandra va recordar un moment curiós amb la princesa Leonor. "Alejandra era molt vergonyosa i em va explicar que la Leonor va anar a fer-li un petó, però l'Alejandra es va espantar pels guardaespatlles", va recordar la mare.

L'anècdota va ser un clar exemple de com, de vegades, les situacions més senzilles poden convertir-se en moments inusuals. Això, especialment quan es tracta de figures tan reconegudes com la filla del rei.

En la seva intervenció, la Terelu també va deixar clar com de sorpresa estava quan l'Alejandra li va explicar la història. "No em crec que hagis deixat una nena petita sense fer-li un petó", li va dir, recordant amb afecte aquell primer moment. L'anècdota, tot i que aparentment lleugera, reflecteix la diferència entre les infàncies de figures reials i les de persones alienes al focus mediàtic.

| Europa Press

L'Alejandra Rubio no sabia qui era la Leonor

Tot i que per a la Terelu la història era entranyable, l'Alejandra Rubio, al seu programa Así es la vida, va haver d'explicar la situació des de la seva perspectiva. "Per a mi, la Leonor era una nena completament normal, la veia cada dia al menjador", va confessar l'Alejandra. Qui no es va adonar de la identitat de la princesa en aquells primers anys.

La confessió de Alejandra afegeix una capa de simpatia a la història. I demostra com, fins i tot en la seva joventut, les diferències entre les infàncies reials i les de la resta poden passar desapercebudes.

| Europa Press

Avui, aquesta anècdota continua sent motiu de rialles i records i mostra el costat humà de figures que, de vegades, semblen estar molt allunyades de les experiències quotidianes. Aquells moments compartits a l'escola Santa María de los Rosales, tot i que senzills, continuen sent una part entranyable de les seves vides.