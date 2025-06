La confessió més íntima de Mari Pau Huguet: Molts catalans s'ho preguntaven

Durant dècades, Mari Pau Huguet va ser sinònim de proximitat i professionalitat a la televisió catalana. Ara, als seus 62 anys, reapareix a APM? amb una declaració que ha deixat molts sense alè: la presentadora desmenteix els rumors més comentats del plató i aclareix la seva postura davant les suposades relacions dins de la cadena.

Convidada de luxe a l'APM

En una conversa amb Joel Díaz, la veterana comunicadora va abordar de manera franca els rumors que durant anys han circulat sobre possibles romanços entre presentadors de TV3. La pregunta no va trigar a sortir a la llum: “Era veritat això que a TV3 s'embolicaven tots?” Mari Pau, amb la seva habitual naturalitat, va respondre:

“Sempre s'ha dit que TV3 és Sodoma i Gomorra… estem moltes hores junts”, explicant la intimitat de la feina, però sense confirmar res més enllà de companyonia professional.

| YouTube

La periodista va preferir destacar les llargues jornades compartides, rebutjant rotundament les especulacions d'escàndol personal. I quan se li va preguntar si havia mantingut relacions amb algun company de cadena, va assegurar sense vacil·lar que no: “jo ho he intentat”, mantenir-se al marge.

Temes d'actualitat

Mari Pau, conscient del pes de la seva veu, no només va aclarir rumors, també es va referir a qüestions de gènere dins de TV3. Davant la pregunta sobre si havia viscut masclisme a la cadena, va contestar sense embuts: “no, mai”. Això sí, no va passar per alt un detall incòmode: “Als homes els permeten envellir en càmera; a nosaltres, no tant”, va afirmar, coincidint amb un criteri televident que ella mateixa observa.

D'altra banda, i en línia amb el seu caràcter elegant i professional, la presentadora va recordar la seva icònica dupla amb Ramon Pellicer a Bon dia, Catalunya, a qui s'acostumava a anomenar els “Kennedy catalans”. Va assegurar que la seva vinculació va ser estrictament televisiva i mai va envair l'àmbit personal ni fora de càmeres.

Molts anys en antena i molts anys desapareguda

L'impacte mediàtic de Mari Pau és innegable: va debutar a TV3 el 1986 i durant anys va ser una de les seves cares més conegudes. El 2010, durant la direcció de Mònica Terribas, va ser apartada de la pantalla, passant a un rol més administratiu dins del Defensor de l'Audiència.

A les xarxes, l'entrevista es va destacar també a X (@APM), on ja circulen muntatges insinuant una nova dupla televisiva entre Joel Díaz i ella, amb comentaris jocosos com “Temes per xafardejar no faltarien”. Això demostra que, tot i haver-se allunyat de la pantalla, Mari Pau continua sent tema de conversa.

| @X

Futur a TV3?

Els seus seguidors es pregunten si serà aquesta entrevista l'inici d'una nova etapa davant de les càmeres. Tant de bo, perquè la seva presència sempre ha estat una alenada d'autenticitat. Mentrestant, la seva impecable trajectòria —iniciada el 1986— segueix ensenyant-nos que els valors professionals poden i han de mantenir-se