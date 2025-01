Mor la creadora d'una de les frases més icòniques de l'APM

per Sergi Guillén

El programa Alguna Pregunta Més? (APM) de TV3 és un referent de l'humor a Catalunya. Des de la seva estrena el 2004, ha sabut captar moments memorables de la televisió i convertir-los en unes petites joies humorístiques que formen part de l'imaginari col·lectiu. Aquest programa utilitza fragments d'entrevistes, reportatges i altres situacions televisives per crear esquetxos plens d'ironia i sarcasme.

L'èxit de l'APM rau en com transforma escenes quotidianes en fenòmens virals. Cada setmana, els telespectadors gaudeixen d'una barreja d'actualitat i moments històrics de la petita pantalla. Algunes frases rescatades pel programa han assolit una notorietat impensable, repetint-se fins a convertir-se en autèntics emblemes de la cultura popular catalana.

Entre aquestes frases mítiques, n'hi ha algunes que mai passen de moda. Una d'elles és la famosa: "Un resplandor i fa Pum! Ja està aquí la guerra!", pronunciada per Antonia, una veïna de Begíjar, durant una entrevista feta l'any 2019. Aquesta frase s'ha consolidat com un dels moments més recordats del programa.

| YouTube

Un acomiadament per al record

Antonia, la dona que va popularitzar la frase, va morir als 81 anys, deixant un llegat que transcendeix les xarxes socials. Veïna del municipi jienenc de Begíjar, el seu moment viral va néixer d'una entrevista a Canal Sur Noticias.

En el context d'una tempesta elèctrica que va deixar la localitat sense internet. Antonia va descriure l'impacte d'un llamp amb paraules que, per la seva espontaneïtat i humor, van conquerir tota Espanya.

La frase va ressonar ràpidament, i el fragment es va convertir en un fenomen viral. Anys després, l'APM la va rescatar, donant-li una segona vida i transformant-la en un referent de l'humor televisiu. La naturalitat d'Antonia i el seu carisma van aconseguir que milers de persones la recordessin amb afecte.

Més que una viralitat

Malgrat la seva fama mediàtica, Antonia va ser molt més que una protagonista ocasional de les xarxes. Segons els seus veïns, era una persona entranyable, sempre disposada a ajudar i amb un humor que il·luminava els qui l'envoltaven. L'alcalde de Begíjar, Diego Soriano, la va descriure com "molt estimada i propera", destacant com la seva humanitat anava més enllà de la pantalla.

La seva mort el passat 10 de gener ha deixat una gran tristesa a la localitat. Durant el funeral, celebrat a l'església de Santiago Apòstol, familiars i amics es van acomiadar d'ella, recordant els bons moments compartits.

Antonia ens va ensenyar que les paraules més simples, dites amb autenticitat, poden convertir-se en icones culturals. La seva espontaneïtat va captar l'essència de l'humor i ens va deixar una lliçó: la capacitat de riure'ns del quotidià és un do únic.

Avui, mentre l'APM i les xarxes recorden el seu llegat, molts reflexionen sobre com una simple frase pot il·luminar tantes vides. Antonia serà recordada no només per la seva cèlebre expressió, sinó també pel cor i l'ànima que va transmetre en cada paraula.