Petició desesperada del rei Carles III al seu fill Guillem, príncep de Gal·les

La imatge del rei Carles III a la desfilada de Trooping the Colour el passat 14 de juny va cridar l'atenció mundial: se'l va veure acomodat en una carrossa a causa del seu tractament contra el càncer, iniciat el febrer de 2024 després d'una intervenció per una pròstata engrandida.

La seva salut està sent gestionada com una malaltia crònica i incurable, tot i que controlada, fet que ha portat Buckingham a preparar una successió amb plena consciència. El monarca, que probablement viurà “amb” el càncer més que “per” ell, afronta ara el repte d'assegurar la continuïtat de la Casa Reial.

El temps juga en contra seva

Conscient que el seu temps al capdavant de la Corona pot veure's limitat, Carles III hauria transmès al seu fill Guillem una petició clara: mantenir els Windsor units. Aquest encàrrec vol honorar la voluntat d'Isabel II, el llegat de la qual incloïa una família reial cohesionada i popular.

Segons persones properes, el rei ha demanat al Príncep de Gal·les que lideri una renovació institucional sense sacrificar la unitat familiar, un equilibri delicat després d'anys de tensions internes que van arribar al seu punt àlgid amb l'escissió d'Harry i Meghan i les seves acusacions i revelacions.

Guillem, per la seva banda, estaria decidit a reprendre el contacte amb el seu germà. Fonts assenyalen que el futur monarca planeja invitacions tant formals com privades i, en el seu regnat, aspira a comptar amb Harry no només com a figura simbòlica, sinó com un pilar de proximitat i carisma dins la Corona. La voluntat de reconciliació de Harry va quedar clara el passat maig, quan va declarar públicament el seu desig d'acostar-se després de cinc anys d'allunyament.

Declaracions oficials i reaccions

Des de Buckingham Palace, es manté una discreció pròpia de la reialesa: es neguen a comentar plans específics o estratègies familiars, tot i que no amaguen la intenció de continuar amb una agenda monàrquica sòlida, adaptada a la nova normalitat. Una portaveu va indicar que el rei continuarà exercint les seves funcions des de Clarence House i no traslladarà la seva residència a Buckingham, atès l'estat de les obres i per la seva preferència personal.

Per la seva banda, el Príncep William ha estat fotografiat preparant-se per assumir nous deures públics, consolidar projectes institucionals i mantenir el suport de l'opinió pública. A les xarxes socials, internautes destaquen com Guillem gestiona converses sobre “unitat familiar” i “modernització”, tot i que alguns alerten del pes que suposarà reconciliar un Harry procliu a explicar veritats incòmodes.

Es pot aconseguir una reconciliació reial?

Tot i que els desitjos d'unitat són sincers, hi ha obstacles reals:

Les ferides públiques encara cicatritzen després de declaracions creuades.

Guillem necessitarà tacte per equilibrar una figura com Harry—popular però polèmica—sense alienar sectors conservadors.

El calendari reial i les estrictes normatives de palau dificulten trobades improvisades o familiars informals.

No obstant això, fonts properes suggereixen que s'estan explorant escenaris de trobada discreta, com una possible cita als Jocs Invictus de Birmingham el 2027, on Harry podria aparèixer amb Archie i Lili, potser marcant un primer pas de retrobament.

Encàrrec al seu fill

A l'espera que el destí marqui el moment del traspàs, el rei Carles III deixa al seu fill un encàrrec clar: modernitzar la Corona sense trencar la unitat. Guillem assumeix la responsabilitat amb una fulla de ruta que inclou institucionalitat, proximitat i, sobretot, la reconciliació amb Harry. La gran pregunta és: serà capaç de portar de tornada el seu germà abans de pujar al tron? Tant de bo descobrim la resposta abans de 2027, quan els focus de l'Invictus podrien il·luminar una nova era per als Windsor.