L'error garrafal de TV3: Àngel Llàcer, assenyalat

Un simple error en la promoció del nou concurs protagonitzat per Àngel Llàcer ha desfermat la polèmica. Tot i que el presentador s'ha convertit en un dels rostres més estimats de TV3 després de la seva recuperació, aquesta petita errada ha ferit la sensibilitat de molts espectadors optant per una imatge de Catalunya més rígida.

Què ha passat?

En una promo emesa per TV3 per a "Soc i seré", es va encendre l'alarma a xarxes i fòrums després d'identificar incorrectament el lloc d'origen d'un dels participants, en un clar error geogràfic. La promoció afirmava que aquest concursant era natural d'un municipi de la comarca de les Garrigues, quan en realitat procedeix d'una localitat del Pla d'Urgell.

Reaccions a les xarxes socials

TV3 encara no ha emès cap aclariment públic, però segons usuaris a X —abans Twitter—, “no és només una errada, és una mostra de menyspreu cap a la pluralitat catalana”. Diversos espectadors han assenyalat a fòrums que aquesta errada reflecteix una tendència sistemàtica d'imposar clixés identitaris.

Àngel Llàcer, en canvi, ja ha donat senyals d'haver reprès el control narratiu del programa, però des del seu entorn no hi ha constància que hagi volgut suavitzar l'assumpte públicament.

El programa ofereix dubtes i TV3 calla

El programa ja ha estat qüestionat per la seva concepció etnocèntrica: des de les proves de dialectes i gastronomia fins a cançons emblemàtiques, tots ells encaixonats en una visió monolítica del país. Aquest error geogràfic en la promoció no ajuda i erosiona la credibilitat.

TV3 no s'ha pronunciat sobre la polèmica i les xarxes socials s'han omplert de comentaris criticant l'errada.

Àngel Llàcer, una vida als mitjans de comunicació

Nascut a Barcelona el 16 de gener de 1974, Àngel Llàcer va descobrir la seva vocació teatral molt jove mentre cursava estudis al Liceu Francès, on un professor el va animar a seguir la seva passió. Tot i que inicialment es va matricular en Direcció d'Empreses a ESADE, aviat es va replantejar el seu futur i va cursar Art Dramàtic a l'Institut del Teatre, completant posteriorment la seva formació a San Miniato (Itàlia) i a l'Escola de Teatre de Berlín.

A finals dels anys 90, es va consolidar com un destacat actor de teatre, guanyant premis Butaca per la seva interpretació en obres com El somni de Mozart (1998) i Mein Kampf (2000). El 2002, va ser nominat als premis Max gràcies al seu paper a The Full Monty.

Aquell mateix any, va debutar com a director amb El somni d'una nit d'estiu, iniciant una prolífica etapa darrere les bambolines que l'ha portat a signar exitoses versions de La jaula de las locas, Cantando bajo la lluvia i Los productores en teatres catalans.

El seu salt a la televisió es va produir el 2001 amb una secció teatral a Arteria 33 de Canal 33. Tanmateix, la seva figura es va popularitzar definitivament en incorporar-se el 2001 a Operación Triunfo com a professor d'interpretació, tasca que va continuar en diverses edicions i va combinar amb la conducció d'El chat del programa.

Al llarg de la primera meitat de la dècada també va presentar formats com Pequeños grandes genios, El salt de l'Àngel a TV3 i Anónimos a La Sexta, així com va exercir de jurat en concursos com Tú sí que vales.

El 2010 va aterrar a Antena 3 amb La escobilla nacional, un espai satíric dedicat al món del cor. Des del 2011 es va consolidar com a jurat habitual i figura central de Tu cara me suena, on combina crítica, humor i sensibilitat, convertint-se en un dels rostres més estimats i longeus de la televisió espanyola.

Al llarg d'aquests anys també ha exercit com a presentador en gales especials, campanades i programes radiofònics, a més de publicar el 2012 el seu primer llibre d'anècdotes i reflexions sota el títol. Parece difícil, però no lo es!

Tanmateix, el 2024 va sacsejar la seva vida: després de viatjar al Vietnam, va contreure una greu infecció per la bactèria Shigella que va derivar en una fascitis necrotitzant. Després de múltiples ingressos a l'UCI, quatre operacions i un intens procés de recuperació, Llàcer va compartir la seva experiència en programes com Col·lapse (TV3) després de reaparèixer al setembre.

Durant el seu relat, va explicar com es va acomiadar dels seus éssers estimats davant la premura de la seva situació i com va haver de reaprendre a caminar, perdent entre un 30 % i un 40 % de massa muscular al bessó.