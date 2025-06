La confesión más íntima de Mari Pau Huguet: Muchos catalanes se lo preguntaban

Durante décadas, Mari Pau Huguet fue sinónimo de cercanía y profesionalidad en la televisión catalana. Ahora, a sus 62 años, reaparece en APM? con una declaración que ha dejado a muchos sin aliento: la presentadora desmiente los rumores más cotilleados del plató, y aclara su postura frente a las supuestas relaciones dentro de la cadena.

Invitada de lujo en el APM

En una conversación con Joel Díaz, la veterana comunicadora abordó de forma franca los rumores que durante años han circulado sobre posibles romances entre presentadores de TV3. La pregunta no tardó en salir a la luz: “¿Érase verdad eso de que en TV3 se liaban todos?” Mari Pau, con su habitual naturalidad, respondió:

“Siempre se ha dicho que TV3 es Sodoma y Gomorra… estamos muchas horas juntos”, explicando la intimidad del trabajo, pero sin confirmar nada más allá de compañerismo profesional.

| YouTube

La periodista prefirió destacar las largas jornadas compartidas, rechazando tajantemente las especulaciones de escándalo personal. Y cuando se le preguntó si había mantenido relaciones con algún compañero de cadena, aseguró sin vacilar que no: “yo lo he intentado” mantenerse al margen.

Temas de actualidad

Mari Pau, consciente del peso de su voz, no solo aclaró rumores, también se refirió a cuestiones de género dentro de TV3. Ante la pregunta sobre si había vivido machismo en la cadena, contestó sin rodeos: “no, nunca”. Eso sí, no pasó por alto un detalle incómodo: “A los hombres les permiten envejecer en cámara; a nosotras, no tanto”, afirmó, coincidiendo con un criterio televidente que ella misma observa.

Por otro lado, y en línea con su carácter elegante y profesional, la presentadora recordó su icónica dupla con Ramon Pellicer en Bon dia, Catalunya, a quienes se acostumbró a apodar los “Kennedy catalanes”. Aseguró que su vinculación fue estrictamente televisiva y nunca invadió lo personal ni fuera de cámaras.

Muchos años en antena y muchos años desaparecida

La influencia mediática de Mari Pau es innegable: debutó en TV3 en 1986 y durante años fue una de sus caras más conocidas. En 2010, durante la dirección de Mònica Terribas, fue apartada de la pantalla, pasando a un rol más administrativo dentro del Defensor de la Audiencia.

En redes, la entrevista se destacó también en X (@APM), donde ya circulan montajes insinuando una nueva dupla televisiva entre Joel Díaz y ella, con comentarios jocosos como “Temas para cotillear no faltarían”. Esto demuestra que, a pesar de haberse alejado de la pantalla, Mari Pau sigue siendo tema de conversación.

| @X

¿Futuro en TV3?

Sus seguidores se preguntan si será esta entrevista el inicio de una nueva etapa frente a las cámaras. Ojalá, porque su presencia siempre ha sido un soplo de autenticidad. Mientras tanto, su impecable trayectoria —iniciada en 1986— sigue enseñándonos que los valores profesionales pueden y deben mantenerse.