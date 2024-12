La coneguda actriu de TV3 que va fer dos personatges diferents a la sèrie 'Poble Nou'

No és la primera vegada ni serà la darrera. Hi ha actors i actrius que fan dos papers a la mateixa sèrie. Normalment són dos papers petits o bé el primer paper ha estat episòdic i un temps més tard interpreta un personatge més principal. En aquest cas no parlem de la mateixa sèrie, però sí d'una seqüela. L'actriu Rosa Vila va aparèixer al Poble Nou ia la seva seqüela, Rosa, interpretant dos personatges diferents.

Al Poble Nou amb prou feines va aparèixer en dos capítols. Era la cosina de David (Eduard Fernández), una noia jove que treballa a un laboratori. Gràcies a això, Marc (Roger Pera) va poder fer de forma ràpida unes anàlisis que descartessin que fos fill d'Antoniu (si, amb U), interpretat per Miquel Cors. Això li va permetre poder dir a l'Anna que no eren germans. El personatge interpretat per Gemma Brió va decidir llavors no casar-se amb Jaume (Marc Cartes). Una mala decisió ja que després va tenir molts problemes amb el Marc.

Més participació va tenir a 'Rosa', la seqüela del Poble Nou ambientada a Manresa. Allí era Elisa, una funcionària de l'Ajuntament que era amant d'un company de feina que estava casat. Finalment ho va deixar i va trobar l'amor a Carles (Joan Crosas). Van acabar tenint un fill, no sense abans haver superat alguns problemes.

Al principi de la sèrie, Pere, el propietari de la llibreria-restaurant que va ser el centre neuràlgic de la sèrie, n'estava enamorat. Un amor que només va ser platònic ja que quan el Pere es volia declarar a Elisa, va patir un infart i el nebot el va deixar morir. Un nebot, el malvat de la sèrie, que va ser interpretat per Pep Munné .

Rosa Vila després de 'Poblenou' i 'Rosa'

L'actriu catalana va seguir amb la carrera després d'aquestes sèries. Va estar a 17 capítols d'una altra sèrie de sobretaula de TV3, 'Laberint d'Ombres'. Molts també la recorden pel seu paper de Ramona adulta a 'Des del balcó', una adaptació per a televisió de tres novel·les icòniques de Montserrat Roig. 'Ramona Adéu', 'El temps de les cireres' i 'L'hora violeta'. Tres novel·les entrellaçades entre si i que seguien la història de diverses famílies durant diverses dècades.

La sèrie no és 100% fidel a les novel·les ja que omet algunes coses - i d'altres les simplifica - per poder tancar-la en sis capítols. Posteriorment la vam veure a Ventdelplà, on va fer de professora i va estar en una secta. Va aconseguir sortir gràcies a l'ajuda d'amigues com Teresa (Emma Vilarasau). A partir d'aquí la seva participació en cinema i televisió va anar a la baixa i el seu darrer paper va ser el 2016 a 'Oh, quina joia'.