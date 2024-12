Personatge de 'La que se avecina' que no sabies que va formar part de 'Martes y Trece'

Recentment ha sorgit una polèmica entre els exintegrants de 'Martes y Trece'. Millán Salcedo, en una entrevista amb Vanity Fair, va atribuir la dissolució de Martes y Trece a una decisió personal, afirmant que va ser ell qui va decidir posar fi al grup a causa d'una "saturació" i manca de química amb Yuste. A més, va criticar Florentino Fernández (Flo), que va col·laborar amb Yuste després de la separació, qüestionant el seu talent i esmentant que no havia estudiat art dramàtic.

Josema Yuste va respondre a aquestes declaracions al programa "Y ahora Sonsoles", expressant el seu desacord i sorpresa davant les acusacions de Salcedo. Va defensar la seva trajectòria professional i la seva decisió de treballar amb diferents actors després de la separació, subratllant que sempre ha mantingut una relació professional excel·lent amb els seus companys. Va concloure amb una afirmació contundent: "Aquí hi ha la meva carrera i aquí hi ha la seva".

Posteriorment, Salcedo va tornar a referir-se a Flo al programa "Ni que fuéramos Shhh", reiterant les seves crítiques i qualificant una de les seves imitacions com a ofensiva i homofòbica. Tot i que va reconèixer que els seus comentaris podrien semblar una venjança i va mostrar cert penediment, no va oferir disculpes completes a Fernández.

| RTVE

Com va començar Martes y Trece?

Martes y Trece va ser un grup humorístic inicialment format el 1978 com un trio per Josema Yuste, Millán Salcedo i Fernando Conde. El grup va debutar a la televisió al programa "Fantástico" de José María Íñigo, guanyant ràpidament popularitat. El seu estil es caracteritzava per gags esperpèntics sobre la vida quotidiana i caricatures de personatges famosos.

El 1985, Fernando Conde va deixar el grup per dedicar-se al teatre, convertint a Martes y Trece en un duo compost per Yuste i Salcedo. Durant els anys següents, es van consolidar com a referents de l'humor a Espanya, especialment reconeguts pels seus especials de Nit de Cap d'Any a Televisió Espanyola, on van presentar esquetxos icònics com el de les "empanadillas de Móstoles".

La col·laboració entre Yuste i Salcedo va continuar fins al 1997, any en què van decidir separar-se professionalment. Des de llavors, tots dos han seguit carreres individuals al món de l'espectacle.

Martes y 13 (trío) - Las Trillizas

Qui és Fernando Conde a 'La que se avecina'?

Menchu (Loles León) va ser un dels millors fitxatges de 'La que se avecina'. Aprofitada, malparlada i conflictiva, un paper molt similar al que feia a 'Aquí no hay quien viva', el de Paloma Cuesta. Allà els creadors de la sèrie la van matar després de demanar un augment de sou que, sembla, era excessiu. El personatge de Menchu va venir a complementar el de Yoli (Miren Ibanguren).

| Telecinco

Va aparèixer per ajudar la seva filla en els preparatius del casament amb Amador i ja es va quedar definitivament. Va acabar deixant el seu marit, Fidel, un personatge gris i amargat que es va acabar suïcidant.

El que segurament no recordaves és que l'actor que va fer de marit de Loles León, Fernando Conde, va formar part de Martes y Trece als seus inicis. El duo còmic format per Josema Yuste i Millán Salcedo era inicialment un trio encara que Fernando Conde va preferir agafar altres camins. Com a curiositat, Josema Yuste va participar breument a 'La que se avecina'. Era el ministre d'Interior i marit de María Teresa, l'alcaldessa, aquest darrer personatge interpretat per la morta Veronica Forqué.