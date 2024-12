Incendi en màquina de cafè provoca el pànic: Hi intervenen 4 dotacions de bombers

Els accidents perillosos poden passar en qualsevol moment i als llocs més inesperats, deixant poc marge per reaccionar. En locals comercials o llocs concorreguts, els incidents menors es poden convertir ràpidament en situacions de risc per a tots els presents. Per això, estar preparat i comptar amb mesures de seguretat adequades és fonamental per prevenir conseqüències més grans.

Aquest dimarts al matí, l'ensurt va arribar al centre de Manresa, quan un incendi va sorprendre els empleats i els clients d'un local al cèntric carrer Muralla de Sant Domènec. El foc es va originar al voltant de les 08:48 del matí a la màquina de cafè de l'establiment, afectant també la barra del local. La ràpida propagació del fum i les flames va generar pànic al lloc i va obligar a evacuar tant el local com el pis superior.

Segons han informat els Bombers de la Generalitat, al lloc de l'incident s'han desplaçat quatre dotacions de bombers per controlar la situació. "El foc està completament extingit", van anunciar a través d'un comunicat a les seves xarxes socials. Tot i això, la magnitud del fum va afectar greument l'establiment i es va estendre al pis superior, que va haver de ser ventilat de manera exhaustiva.

Una intervenció clau per evitar danys més grans

La ràpida actuació dels bombers va ser crucial per evitar que l'incendi es propagés a altres àrees de l'edifici o locals propers. L'equip d'emergència va aconseguir sufocar les flames en poc temps, evitant que l'ensurt esdevingués una tragèdia més gran. Tot i això, els danys al local afectat són notables, especialment a la zona de la barra, on va començar l'incendi.

L'incident també va posar de manifest la importància de comptar amb sistemes de prevenció d'incendis i procediments d'evacuació clars a locals comercials. L'incendi va generar gran expectació entre els veïns i els transeünts que es trobaven a la zona. Molts van presenciar l'arribada dels camions de bombers i el desplegament de l'operatiu, que va tallar temporalment el trànsit al carrer Muralla de Sant Domènec. Els residents de l'edifici afectat també van haver d'abandonar els habitatges mentre es feien les tasques d'extinció i ventilació.

Afortunadament, no es van reportar ferits ni intoxicacions greus pel fum, gràcies a l'evacuació immediata i al protocol d'emergència implementat pels responsables del local. Tot i això, l'incident serveix com a recordatori de la necessitat de realitzar manteniments periòdics en els equips electrònics i de cuina.