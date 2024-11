Les paraules d'Emma Vilarasau a Jordi Bosch, el seu marit: 'Jo el que estimo...'

La reconeguda actriu catalana Emma Vilarasau, protagonista de la pel·lícula "La Casa en Flames" --estrenada el juny del 2024--, ha compartit emotives paraules sobre el seu marit, el també actor Jordi Bosch. Tots dos ja comparteixen 34 anys de matrimoni.

Les seves paraules posen damunt la taula la seva profunda connexió i complicitat que hi ha entre Emma Vilarasau i Jordi Bosch, una de les parelles més estimades del panorama televisiu i teatral català.

Tots dos han compartit escenari en produccions emblemàtiques com "Nissaga de Poder" i "Majoria Absoluta", consolidant una trajectòria conjunta que ha deixat una empremta inesborrable a la cultura catalana.

Les paraules d'Emma Vilarasau al marit

En una conversa amb la presentadora Alba Riera al pòdcast "La Turra" , Vilarasau va expressar amb tendresa: "Jo el que estimo de la meva parella i adoro, és cada arruga, tot el seu cos, perquè ho he vist envellir al meu costat, perquè sé d'on vénen, sé d'on li han sortit les arrugues, sé perquè les té.

L'actriu, que recentment ha brillat a "La Casa en Flames", dirigida per Dani de la Orden, ha destacat en diverses entrevistes la importància de preservar l'autenticitat a la seva feina i a la seva vida personal.

| El Cine de La Ser, onkelglocke de pixabay

Ja al programa "Cultures 2" de La 2, Vilarasau va expressar la seva oposició al doblatge de la pel·lícula al castellà, argumentant que "els actors no ho volíem fer, no som dobladors, no sabem doblegar, és difícil. Si et doblen més del 80% del teu treball se'n va. En aquesta pel·lícula el llenguatge forma part de la trama".

El matrimoni entranyable d'Emma Vilarasau

La relació entre Emma Vilarasau i Jordi Bosch no només ha estat fructífera a nivell professional, sinó que també ha donat lloc a una família d'artistes. Els seus fills, Jordi i Marc, han seguit els passos dels pares al món de l'art. El Jordi, de 31 anys, és músic i resideix entre Londres i Barcelona, mentre que el Marc, de 28 anys, es dedica a la interpretació i també divideix el seu temps entre les dues ciutats.

La longevitat i la solidesa del seu matrimoni han estat motiu d'admiració en l'àmbit artístic. L'actriu ha compartit diverses vegades que, malgrat les dificultats i desafiaments que han enfrontat junts, cada experiència ha enfortit el seu vincle. "Les hem passat de tots colors i molt boniques, totes, les bones i les dolentes", ha explicat.

| XCatalunya

Dins i fora de la pantalla

Les col·laboracions professionals del matrimoni són un altre dels pilars de la relació. La seva capacitat per transmetre emocions i connectar amb el públic ha estat una constant a les seves carreres, convertint-los en referents del teatre i la televisió a Catalunya.

En un món on les relacions en l'àmbit artístic solen estar sota un escrutini constant, la parella ha aconseguit mantenir una vida privada discreta, enfocant-se en la seva passió per l'art i el suport mutu. La seva història és un testimoni d'amor, respecte i dedicació, tant personalment com professionalment.

La crtítica recolza la cinta

La recent participació d'Emma Vilarasau a La Casa en Flames ha estat aclamada per la crítica, consolidant la seva posició com una de les actrius més versàtils i talentoses de l'escena catalana.

El compromís amb l'autenticitat i la qualitat artística continua sent una inspiració per a les noves generacions d'actors i actrius.