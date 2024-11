El personatge de Bola de Drac que no recordaves que va ser doblat per Joan Pera

per Mireia Puig

Joan Pera és una de les figures més emblemàtiques del teatre i la televisió a Catalunya. Actor, humorista i doblador, la seva carrera abasta més de cinc dècades d'èxits tant als escenaris com davant de les càmeres i darrere del micròfon. Pera ha sabut guanyar-se l'afecte del públic gràcies al seu estil distintiu, una combinació d'humor proper i una habilitat innata per a la interpretació, que han permès convertir-se en un referent de l'escena cultural catalana.

Joan Pera va néixer el 27 de setembre de 1948 a Mataró. Des de petit va mostrar una clara inclinació cap a l'art i l'actuació, participant en grups teatrals escolars i destacant pel talent natural per fer riure. Va iniciar la seva formació en teatre a l'Institut del Teatre de Barcelona, on va adquirir les habilitats necessàries per desenvolupar-se en diferents gèneres teatrals.

| Google

Als anys 70, Joan Pera va començar a fer-se un nom al teatre català, participant en nombroses produccions i convertint-se ràpidament en un actor de referència. Durant aquesta dècada va treballar al "Teatre Romea" i al "Teatre Poliorama", on va protagonitzar comèdies que li van permetre connectar amb el públic gràcies a la seva habilitat per fer humor des d'una perspectiva popular i quotidiana.

El seu treball més mediàtic amb Paco Morán

Entre els seus treballs més famosos durant aquest període destaca l'obra “La extraña pareja” (L'estranya parella), una adaptació catalana del clàssic de Neil Simon. Estrenada el 1994, l'obra es va mantenir durant més de deu anys en cartell i va acumular més d'un milió d'espectadors. La química entre Joan Pera i Paco Morán en aquesta comèdia va ser tan reeixida que els espectadors acudien una vegada i una altra per gaudir de les seves actuacions. L'èxit de "L'estranya parella" no només va consagrar Pera com una estrella del teatre català, sinó que a més va marcar una fita en la història del teatre contemporani a Catalunya.

Paral·lelament a la seva reeixida carrera teatral, Joan Pera també va treballar al cinema i la televisió. A la televisió, Pera ha participat en algunes de les sèries més populars a Catalunya.

| Google

Joan Pera com a doblador

Un dels aspectes més destacables de la trajectòria de Joan Pera és la seva tasca com a doblador. Pera és conegut per ser la veu en espanyol i català de Woody Allen, amb qui comparteix un estil humorístic que connecta molt bé amb el públic. Des dels anys 80, Pera ha doblat gairebé totes les pel·lícules de Woody Allen a l'espanyol i al català, convertint-se en una mena d'alter ego del famós cineasta nord-americà per als espectadors a Espanya. L'associació entre la veu de Joan Pera i la figura de Woody Allen és tan forta que el mateix Allen ha reconegut diverses vegades el gran treball de Pera i la seva contribució a l'èxit de les seves pel·lícules a l'àmbit hispanoparlant.

A més de Woody Allen, Joan Pera també ha doblat altres actors de renom com Rowan Atkinson (en el paper de Mr. Bean) i Jack Lemmon, cosa que li ha permès convertir-se en una veu molt reconeguda i apreciada tant pels espectadors de cinema com pels aficionats al doblatge.

El que molta gent no sap és que Joan Pera va ser el director de doblatge de Bola de Drac, la mítica sèrie que ha marcat diverses generacions, especialment a Catalunya. A més de dirigir el doblatge, era la veu del personatge de Ten Shin Han. Així ho ha recordat en una entrevista a la Selva, de Xavier Grasset. Ten Shin Han va ser un dels primers enemics de Son Goku encara que posteriorment, com tants altres, es va tornar bo. Amb el pas del temps va anar perdent protagonisme.