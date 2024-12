Francesc Mauri fa arribar una dura advertència si diumenge condueixes al Pirineu

El meteoròleg Francesc Mauri, conegut per les precises i consells relacionats amb el clima, ha emès un missatge contundent a les seves xarxes socials sobre les precaucions a prendre si es planeja conduir aquest diumenge al Pirineu. Davant l'arribada d'una nevada important, Mauri ha recordat la necessitat d'equipar-se adequadament i d'extremar les mesures de seguretat, fent un èmfasi especial en l'ús correcte de fundes per a pneumàtics, un element essencial en aquestes condicions.

Al seu missatge, Mauri detalla: “No cadenes. Difícils i trinxen sensors.” És a dir, les cadenes no només són complicades d'instal·lar per a molts conductors, sinó que a més poden danyar els sensors dels vehicles moderns, cosa que fa més recomanable optar per fundes específiques per a neu.

| TV3

Com fer servir les fundes correctament

Francesc Mauri explica les recomanacions per als que utilitzin fundes en els desplaçaments per carreteres nevades. Les fundes s'han de col·locar sempre a les rodes que impulsen el vehicle. En cotxes amb tracció posterior, recomana posar-les a les quatre rodes per garantir una major estabilitat i control.

Mauri emfatitza que les fundes s'han de col·locar únicament quan la calçada estigui completament coberta de neu. Si es veu asfalt, no s'han d'usar, ja que això les pot deteriorar i afectar el vehicle.

En cas de travessar túnels on el terra estigui clar de neu, cal treure les fundes abans d'entrar i tornar a col·locar-les en sortir. Això evita danys innecessaris i assegura un ús eficient. Finalment, Mauri fa arribar una advertència clara: “Si no entens això, demà no agafis el cotxe al Pirineu.” Amb aquest missatge, el meteoròleg subratlla la importància d'estar ben informat abans de fer front a condicions adverses.

Què s'espera al Pirineu aquest diumenge?

Segons les previsions meteorològiques, diumenge estarà marcat per una important nevada que afectarà bona part del Pirineu català. Les temperatures baixes i les acumulacions de neu, especialment a cotes altes, complicaran la circulació a moltes de les carreteres de la regió. A més, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) adverteix que la cota de neu podria baixar fins als 600 metres, afectant fins i tot zones més baixes del que és habitual.

| ACN

Aquesta situació se suma a les possibles ratxes de vent que, combinades amb la neu, podrien reduir significativament la visibilitat i generar plaques de gel a la calçada, incrementant el risc d'accidents. Per això, tant els experts com la Protecció Civil insisteixen que la planificació i la preparació són fonamentals abans d'iniciar qualsevol desplaçament.