Comunicado del Palacio de Amalienborg sobre la reina Mary de Dinamarca: es importante

El Palacio de Amalienborg, residencia oficial de la familia real danesa en Copenhague, ha sorprendido con un anuncio que ha generado titulares en toda Europa. Desde sus dependencias se ha hecho público un comunicado que revela una decisión muy concreta tomada por la reina Mary de Dinamarca y su esposo, el rey Federico.

Y esa no es otra que lanzar públicamente una oferta de trabajo pública para ampliar su servicio de limpieza. Es más, de la misma se han desvelado las singularidades que piden a la persona que vaya a ocupar este puesto. Y son realmente curiosas.

| Instagram, @detdanskekongehus

La oferta de empleo de la reina Mary de Dinamarca para el Palacio de Amalienborg

La reina Mary de Dinamarca ha sido noticia estos días porque se ha destapado la identidad de la novia de su hijo, el príncipe Christian. Pero ahora está de actualidad por otro motivo. En concreto, porque desde el Palacio de Amalienborg se ha hecho pública la determinación laboral que ella y su marido, el rey Federico, han tomado.

Se ha revelado que han lanzado una oferta de trabajo para pasar a formar parte de su equipo de limpieza tanto en la residencia oficial como en la Cancillería de Fredensborg. De dicho puesto se ha desvelado igual que será de 37 horas semanales y que su sueldo ascenderá a unos 3.224 € al mes.

Entre las ventajas que disfrutará el elegido o la elegida se han mencionado un seguro de vida y un seguro de salud. Pero lo que más ha llamado la atención es que el puesto también ofrece acceso a un plan de masajes y sesiones de fisioterapia. Una muestra de que, dentro de la Casa Real danesa, se cuida el trabajo, pero también el bienestar de quienes forman parte del equipo.

El proceso de selección será riguroso, ya que se trata de un entorno de máxima confianza y discreción. El personal de limpieza en palacio cumplirá funciones de mantenimiento, y además convivirá con los miembros de la familia real, por lo que la profesionalidad y la actitud son determinantes.

| Instagram, @detdanskekongehus

Los requisitos insólitos que pide la reina Mary de Dinamarca

Si bien las condiciones laborales han sorprendido por su generosidad, lo que más titulares ha generado son los requisitos solicitados al trabajador. La reina Mary y el rey Federico de Dinamarca han sido claros en lo que esperan del futuro empleado: quieren que sea “meticuloso”, así como “alegre y responsable”.

Uno de los aspectos más curiosos es que se especifica que el candidato debe ser “feliz”. Y esto es fundamental, según se establece, para que la persona que se incorpore pueda adaptarse sin problemas al nuevo entorno y vivir el cambio de manera positiva. Este énfasis en la actitud personal demuestra que para la familia real cuenta la experiencia, pero también la energía y el ánimo que se aporten.

| Instagram, @detdanskekongehus

El anuncio añade que se valorará la capacidad de trabajar de forma ordenada y con atención al detalle. También se busca que el empleado sea capaz de mantener un alto nivel de discreción, algo imprescindible en un entorno real.

La difusión de esta oferta ha provocado comentarios en redes sociales y en medios internacionales. Primero, por las condiciones económicas y los beneficios, y, segundo, por lo poco habitual que es que una familia real publique de forma tan abierta un puesto con requisitos tan personales.

Esta decisión encaja con la imagen que la reina Mary de Dinamarca ha cultivado desde que entró a formar parte de la monarquía. Conocida por su cercanía y modernidad, ha impulsado iniciativas que muestran a la Casa Real danesa como una institución accesible y adaptada a los tiempos.

La publicación abierta de la vacante rompe con la idea de que este tipo de puestos se cubren únicamente mediante contactos o recomendaciones internas. Al hacerlo de manera pública, la pareja real transmite un mensaje de transparencia en su gestión del personal.