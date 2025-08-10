Màxima sorpresa a Buckingham Palace pel que s’ha descobert d’Eugènia de York

Eugenia de York ha tornat a situar-se en el focus mediàtic. I és que s'ha descobert quelcom sobre ella que ha sorprès tant a Buckingham Palace com a tot el món.
El que s'ha revelat és que la jove té ara com a veí a Portugal una figura de rellevància internacional. Sí, un famosíssim esportista ha decidit adquirir una propietat al costat de la seva. I ella n'està encantada, tenint en compte que és una veritable apassionada de la disciplina que ell practica.
Un nou veí per a Eugenia de York que sorprèn dins i fora de Buckingham Palace
Eugenia de York era notícia fa uns dies perquè havia estat gaudint de les seves vacances al costat de Robbie Williams. Però avui ho és per un altre motiu que també té a veure amb el món del famoseig. Ni més ni menys perquè una celebrity internacional s'ha convertit en la seva veïna.
En concret, sembla ser que qui ha comprat una finca a prop de la que ella té a Portugal és Verstappen, el tetracampió del món de Fórmula 1. A l'Alentejo és on el pilot ha adquirit un terreny per construir-s'hi una casa, on descansar i gaudir al costat de la seva dona, Kelly Piquet, i la seva filla.
La notícia l'ha publicada el Daily Mail. I ha destapat, a més, que l'enclavament, conegut per les seves platges i estil de vida exclusiu, s'ha convertit en refugi de celebrities que busquen privacitat lluny de les càmeres.
Eugenia de York i Jack Brooksbank fa temps que gaudeixen d'aquest racó portuguès. Allà hi han trobat l'equilibri entre la seva vida familiar, els seus compromisos socials i un ambient relaxat que contrasta amb la formalitat de Londres. La seva residència a Portugal s'ha convertit en un dels seus llocs preferits per escapar del bullici mediàtic.
Ara, l'arribada d'un veí com Max Verstappen promet donar encara més notorietat a la zona. El pilot neerlandès construirà una casa que, segons s'ha filtrat, serà tan impressionant com exclusiva. Per a molts, aquesta coincidència de veïns és una curiositat digna de portada, i per a Buckingham Palace, un detall més en la vida moderna i cosmopolita de la princesa.
Eugenia de York, encantada amb el seu nou veí
Que Eugenia de York i el seu marit tinguin com a veí a Verstappen els tindrà absolutament meravellats. I és que la parella és coneguda per la seva afició al món del motor, especialment a la Fórmula 1. Un exemple és que han estat convidats per l'escuderia Red Bull Racing, precisament la del pilot esmentat, per presenciar el Gran Premi d'Abu Dhabi des de dins del famós paddock.
Aquest vincle previ afegeix un matís especial a la notícia. No és només que la reialesa britànica i un tetracampió de F1 siguin ara veïns, sinó que ja existeix un interès comú que podria propiciar trobades i amistats més estretes. D'aquí que no es descarta que aquesta proximitat es tradueixi en col·laboracions o fins i tot en moments socials que acabin captant l'atenció de la premsa.
En l'entorn de l'Alentejo, l'arribada de Verstappen també ha generat expectació. Els residents saben que la presència de figures com ell i la filla del príncep Andreu augmenta l'interès per la regió. I també reforça la imatge de destí segur i discret que tant valoren aquells que trien invertir-hi.
Des que es va casar amb Jack Brooksbank, Eugenia ha equilibrat el seu paper com a membre de la família reial britànica amb una vida personal marcada per la seva feina i la seva vida personal. Mare de dos fills, combina la seva tasca en el sector de l'art amb el seu paper institucional, i sempre ha intentat mantenir un cert grau de privacitat.
Tanmateix, la seva connexió amb figures de renom internacional, sigui per amistats o ara per veïnatge, la manté inevitablement en el radar mediàtic. A Buckingham Palace, on cada moviment dels membres de la família se segueix de prop, aquest tipus de notícies no passen desapercebudes. Encara més, afegeix color a la narrativa pública de la jove.