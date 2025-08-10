David Rodríguez no s'esperava el duríssim missatge d'Isa Pantoja: ‘És…’

David Rodríguez s'haurà quedat sense paraules en veure la darrera publicació de Isa Pantoja a les xarxes socials. El cordovès no s'imaginava que la cosina de la seva parella, Anabel Pantoja, reaccionaria de manera tan contundent sobre un assumpte tan delicat per a ell. Ens estem referint a l'incendi a la Mesquita-Catedral de la seva ciutat.
El detall li haurà tocat el cor, perquè Isa Pantoja no només ha mostrat el seu rebuig a la tragèdia, sinó que ha criticat durament aquells que se n'han alegrat. Amb un missatge carregat d'indignació i tristesa, ella ha deixat clar el que pensa: “S'ha cremat part de la història d'Espanya. És el que és”.
Isa Pantoja esclata contra aquells que han celebrat l'incendi a Còrdova, la ciutat natal de David Rodríguez
Mentre David Rodríguez gaudeix d'un creuer amb Anabel Pantoja i la seva filla Alma, la notícia de l'incendi a la Mesquita de Còrdova ha recorregut tots els mitjans. Sent ell natural d'aquesta ciutat, és evident que haurà seguit el tema amb preocupació. El que probablement no esperava era que Isa Pantoja intervingués públicament amb un missatge tan rotund.
La jove, casada amb Asraf Beno, ha dit prou i ha mostrat disconformitat amb les persones d'ultradreta que s'han alegrat del que ha passat. Per això, ha compartit a Instagram una imatge de l'emblemàtic monument i l'ha acompanyat d'un text sense concessions.
Ha escrit: “La gent que s'alegra o riu que s'hagi cremat part de la Mesquita de Còrdova, tot bé? Fins i tot es discuteix pel nom de mesquita o catedral. Està calant tant d'odi que no deixa sentir cap mena d'empatia”.
A això ha afegit: “No es tracta que sigui més musulmana o més cristiana, sinó que s'ha cremat part de la història d'Espanya. És el que és. Quina tristesa”.
Unes paraules que transmeten la seva consternació. Però també el seu malestar perquè algú se senti feliç perquè es destrueixi un monument que és Patrimoni de la Humanitat.
Això sí, no s'ha quedat aquí, ja que ha conclòs el seu missatge amb un gest de suport: “Molt d'ànim als nostres veïns de Còrdova”. Aquest tancament li dona un caràcter encara més personal. És clar, perquè, a més de solidaritzar-se amb la població cordovesa, ha enviat indirectament un missatge d'afecte al mateix David Rodríguez.
L'impacte personal per a David Rodríguez, cosí polític d'Isa Pantoja
Per a David Rodríguez, escoltar algú proper com Isa Pantoja alçar la veu sobre la seva ciutat és un gest que no li haurà passat desapercebut. L'incendi a la Mesquita-Catedral no només representa un dany material, sinó també un cop emocional per als cordovesos, com ell. I més encara, quan hi ha qui ha mostrat reaccions insensibles que han generat indignació.
La contundència de la jove no és casualitat. Coneguda per dir el que pensa sense embuts, ha demostrat en múltiples ocasions que no tem entrar en debats delicats. En aquest cas, ha evidenciat la seva postura: que el veritablement important és la pèrdua patrimonial.
El missatge també té una lectura simbòlica. Isa i David formen part del mateix cercle proper a Anabel Pantoja. Encara més, aquests gestos reforcen la imatge d'unitat en moments difícils i transmeten un sentiment de suport davant situacions que afecten de manera personal.