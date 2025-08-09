El contundent missatge de Maria Montell, exnòvia de Frederic de Dinamarca: 'Bé...'

El rei Frederic X de Dinamarca i Maria Montell van viure una etapa significativa de les seves vides que, avui dia, continua despertant interès. Encara que les seves trajectòries van prendre direccions diferents, la seva història roman a la memòria de molts. Tots dos han format les seves pròpies famílies i han consolidat carreres exitoses, però hi ha ocasions en què el passat torna a fer-se present.
Quan els records són bons, també sobreviuen l'admiració i l'afecte mutu. Aquest és el cas en aquests moments, en què Frederic podria estar necessitant l'alè d'aquells que el coneixen més enllà del protocol. I és en aquest context en què unes poques paraules, fins i tot les més simples, poden ressonar amb una força inesperada.
Frederic de Dinamarca: un rei sota pressió
El primer període de Frederic X com a rei no ha estat senzill. El que va començar com un regnat ple d'il·lusió, aviat es va veure enterbolit per crítiques constants a la seva gestió i a la seva vida personal.
Des de les despeses excessives de la família reial fins a les vacances prolongades, cada decisió ha estat examinada al detall. Enmig d'aquest escenari, gestos de suport, encara que discrets, han mantingut viva la confiança en el seu lideratge.
El missatge de Maria Montell: un gest que continua ressonant
A començaments de 2024, després del primer discurs d'Any Nou de Frederic, Maria Montell va sorprendre amb un missatge breu però contundent, ja que el va fer públic a les seves xarxes. “Bé, bé, bé”, va escriure, aplaudint les seves paraules
En aquell moment, el gest de la cantant, que va compartir una relació amb Frederic als anys noranta, va ser interpretat com una mostra d'admiració. Avui, aquest missatge continua tenint força.
Encara que el context ha canviat i les crítiques s'han intensificat. Paraules com les de Montell recorden que encara hi ha qui veu en Frederic un rei autèntic. Un detall d'aleshores que continua tenint ressò ara.
Maria Montell, una veu que tria parlar des del respecte
Montell, allunyada del focus mediàtic, sempre ha mantingut un perfil discret respecte al seu passat amb Frederic. Casada amb Thomas Villym i mare de tres fills, ha seguit la seva carrera artística amb pas ferm.
El seu comentari després del discurs no pretenia protagonisme, sinó que reflectia respecte i reconeixement cap a Frederic de Dinamarca. I en temps de tempesta mediàtica, aquests gestos adquireixen un valor especial.
Per a aquells que han compartit la faceta més personal de Frederic, la seva manera de liderar continua sent motiu d'orgull. I encara que no ho diguin obertament, hi ha mostres, com la de Maria, que romanen. Enmig de les dificultats, aquests detalls són els que sostenen la confiança en Frederic que, malgrat els errors, continua intentant ser un rei per a la seva gent.