La Casa Reial de Noruega, preocupada: Mette-Marit (52 anys) té un nou problema

La Casa Reial de Noruega ha aixecat la veu d'alarma davant el nou inconvenient que s'acosta a Mette-Marit. Enmig del procés legal del seu fill Marius i els seus problemes de salut, una amenaça s'abat ara sobre ella.
Aquest rebombori recent ha posat la Casa Reial de Noruega en una situació realment delicada. Sobretot, perquè quan el drama arriba a Mette-Marit, l'atenció s'enlaira de seguida. I això és, precisament, el que ha passat amb l'última hora que arriba des del país nòrdic.
La Casa Reial de Noruega roman atenta a Mette-Marit després de l'últim
Ja fa molts mesos que la Casa Reial de Noruega no gaudeix d'una vida plàcida i tranquil·la. L'escàndol protagonitzat pel fill de Mette-Marit continua sent el més greu que fins ara han hagut d'afrontar. Però no és l'únic, ja que una amenaça s'abat sobre la Corona nòrdica.
La Casa Reial de Noruega es manté molt angoixada pel nou problema que té Mette-Marit: la sèrie de la seva cunyada, Marta Luisa. Se sap que la germana del príncep Haakon ha protagonitzat una nova polèmica audiovisual que ha fet saltar totes les alarmes. Casada des de fa un any amb un xaman, la cunyada de Mette-Marit vol explicar la seva història a través d'un documental.
Aquest projecte ha generat preocupació a la Casa Reial de Noruega i no només per la seva repercussió mediàtica. També per com pot impactar en la figura pública de Mette-Marit, ja força tocada després dels problemes legals del seu fill Marius.
La idea d'una producció audiovisual protagonitzada per una princesa que viu al marge dels protocols reials inquieta els cercles de la monarquia. Tot i que els detalls concrets sobre la trama no es coneixen, la Família Reial avalua amb cautela l'efecte que aquestes aparicions poden tenir. Aquesta situació es produeix en un moment delicat, quan el focus ja està posat sobre Mette-Marit per altres motius.
El seu fill, Marius Borg, s'enfronta a greus acusacions, i aquest escenari ja havia tensat la imatge de la institució. Per molt que el matrimoni es mostri més unit que mai, aquesta nova amenaça suposa un cop dur per a la institució.
La Casa Reial de Noruega tem l'impacte que pugui tenir la sèrie en Mette-Marit
Cal assenyalar que, a banda dels problemes legals de Marius, Mette-Marit també ha fet front a problemes de salut. En els darrers mesos, un empitjorament va fer que la seva agenda oficial s'hagués de posposar.
Per això, davant la sèrie de Marta Luisa, la Casa Reial de Noruega no aparta la vista de la seva futura reina. Temen que l'impacte del documental pugui afectar la princesa i que la seva situació, tant personal com institucional, en pateixi les conseqüències.
El títol ja augura la línia que vol compartir la germana de Haakon de Noruega. La reialesa rebel: una història d'amor improbable explicarà els secrets d'aquest romanç entre una princesa i un xaman.
Un romanç que va acabar en un casament al qual Mette-Marit va assistir amb el seu marit i hereu. "No és normal veure així els nostres membres de la Família Reial", ha estat la primera reacció del país nòrdic.
A més, cal assenyalar que la sèrie s'estrenarà abans del judici al qual s'enfrontarà el fill de Mette-Marit. El que afegeix més tensió a la princesa i la deixa sense opcions de gaudir d'un temps tranquil.
Mentre Marta Luisa sembla seguir el seu propi camí, la seva cunyada queda a expenses de les conseqüències dels seus actes. La Casa Reial de Noruega espera que l'impacte sigui mínim, però no descarten que Mette-Marit acabi sent assenyalada.